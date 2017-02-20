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Прогамма народного гуляния «Широкая Масленица» - 2017

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Прогамма народного гуляния «Широкая Масленица» широкая, веселая да затейливая масленица в Угличе

Прогамма народного гуляния «Широкая Масленица» широкая, веселая да затейливая масленица в Угличе.

Внимание!

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!

Приглашаем ВЕСЬ ЛЮД ЧЕСТНОЙ,

НАРОД ВЗРОСЛЫЙ И МАЛЕНЬКИЙ

26 февраля, в воскресенье

вместе встретить без промедленья

Праздник старинный зимне-весенний!

Весну встретим, зиму проводим!

В хороводе вместе походим!

На санях расписных покатаемся!

Да друг с другом всласть пообщаемся!

Поиграем, блинов покушаем,

да веселые песни послушаем!

Будет все, как в старину когда-то:

Веселое представленье,

Песни, танцы, перетягивание каната!

ПРОГАММА народного гуляния «Широкая Масленица» ШИРОКАЯ, ВЕСЕЛАЯ ДА ЗАТЕЙЛИВАЯ МАСЛЕНИЦА В УГЛИЧЕ

11.00

Улицы города

«Весну встречаем, всех на праздник созываем!»

Радиоконцерт с масленичными закличками

12.30

Успенская площадь

«Масленица весела, всех на игры собрала!»

Детская игровая программа
 

ОТКРЫТИЕ ПРАЗДНИКА

13.00

Центральная сцена

«Масленицу встречай, всех блинами угощай!»

театрализованное представление с церемонией выпекания первого блина

БОЛЬШОЙ СОЛНЕЧНЫЙ ХОРОВОД

Всенародное исполнение «БАРЫНИ»

13.15

Центральная сцена

«Масленичные игрища»

Перетягивание каната и поднятие тяжестей, ходули и бой мешками, а также командные эстафеты с гигантским реквизитом

Площадка у сквера

«Потешный угличанин»

Творческая площадка для плясунов, гармонистов и частушечников. Звонкие перепевки, юморные схватки, наступление перетопами, частушечные разборки.
 

На протяжении праздника работают:

​ «Большая масленичная ярмарка» с блинами, горячим чаем, выпечкой, шашлыками и сувенирами;

​ Фотосалон «Заходите в гости к нам»;

​ «Высоко сижу…» испытания Бабы Яги на ледяном столбе на звание «Ёжкин кот»;

​ Экспресс-кафе «Блинные премудрости» выпекание блинов с разными начинками и припеками;

​ «Народные забавы» веселые аттракционы;

​ «Город мастеров» мастер-классы по изготовлению «Птички-веснянки», «Красно солнышка», «Петушка - золотого гребешка», а так же премудрости от мастериц Угличского района по точечной росписи, изготовлению лыковой куколки и нитяного радужного солнышка.

13.30

Угличский Кремль

«Загадки музейного короба»

Семейная познавательная программа с викторинами, загадками, играми и мастер-классом «Куколка Масляничка»

14.15

Центральная сцена

«Масленицу встречаем, с ней поем - гуляем!»

Концертная программа ансамбля «МАТАНЯ» на Главной сцене праздника

14.45

Центральная сцена

«Лучше всех!»

Подведение итогов и награждение победителей конкурсов «Блинная битва» и «Масленица у ворот»

15.00

Ров Каменного ручья

«Дай жару!»

Большой масленичный костер.

Церемония сожжения Маслёнок и Масленицы.

15.15 – 16.00

Успенская площадь

ФИНАЛ НАРОДНОГО ГУЛЯНИЯ
 

«Концертные удивихи»

солнечное выступление вокального ансамбля «КАПЕЛЬ»
 

Акция «Щедрая Масленица»

Для всех угличан и гостей города вкусные и красивые блинные композиции с ароматным чем
 

«Ну-ка, ножки, попляшите, Масленицу проводите!»

Масленичная дискотека
Организаторы оставляют за собой право 
вносить изменения в программу мероприятия.

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