Прогамма народного гуляния «Широкая Масленица» широкая, веселая да затейливая масленица в Угличе.
Внимание!
ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
Приглашаем ВЕСЬ ЛЮД ЧЕСТНОЙ,
НАРОД ВЗРОСЛЫЙ И МАЛЕНЬКИЙ
26 февраля, в воскресенье
вместе встретить без промедленья
Праздник старинный зимне-весенний!
Весну встретим, зиму проводим!
В хороводе вместе походим!
На санях расписных покатаемся!
Да друг с другом всласть пообщаемся!
Поиграем, блинов покушаем,
да веселые песни послушаем!
Будет все, как в старину когда-то:
Веселое представленье,
Песни, танцы, перетягивание каната!
ПРОГАММА народного гуляния «Широкая Масленица» ШИРОКАЯ, ВЕСЕЛАЯ ДА ЗАТЕЙЛИВАЯ МАСЛЕНИЦА В УГЛИЧЕ
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11.00
Улицы города
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«Весну встречаем, всех на праздник созываем!»
Радиоконцерт с масленичными закличками
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12.30
Успенская площадь
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«Масленица весела, всех на игры собрала!»
Детская игровая программа
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ОТКРЫТИЕ ПРАЗДНИКА
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13.00
Центральная сцена
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«Масленицу встречай, всех блинами угощай!»
театрализованное представление с церемонией выпекания первого блина
БОЛЬШОЙ СОЛНЕЧНЫЙ ХОРОВОД
Всенародное исполнение «БАРЫНИ»
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13.15
Центральная сцена
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«Масленичные игрища»
Перетягивание каната и поднятие тяжестей, ходули и бой мешками, а также командные эстафеты с гигантским реквизитом
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Площадка у сквера
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«Потешный угличанин»
Творческая площадка для плясунов, гармонистов и частушечников. Звонкие перепевки, юморные схватки, наступление перетопами, частушечные разборки.
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На протяжении праздника работают:
«Большая масленичная ярмарка» с блинами, горячим чаем, выпечкой, шашлыками и сувенирами;
Фотосалон «Заходите в гости к нам»;
«Высоко сижу…» испытания Бабы Яги на ледяном столбе на звание «Ёжкин кот»;
Экспресс-кафе «Блинные премудрости» выпекание блинов с разными начинками и припеками;
«Народные забавы» веселые аттракционы;
«Город мастеров» мастер-классы по изготовлению «Птички-веснянки
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13.30
Угличский Кремль
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«Загадки музейного короба»
Семейная познавательная программа с викторинами, загадками, играми и мастер-классом «Куколка Масляничка»
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14.15
Центральная сцена
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«Масленицу встречаем, с ней поем - гуляем!»
Концертная программа ансамбля «МАТАНЯ» на Главной сцене праздника
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14.45
Центральная сцена
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«Лучше всех!»
Подведение итогов и награждение победителей конкурсов «Блинная битва» и «Масленица у ворот»
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15.00
Ров Каменного ручья
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«Дай жару!»
Большой масленичный костер.
Церемония сожжения Маслёнок и Масленицы.
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15.15 – 16.00
Успенская площадь
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ФИНАЛ НАРОДНОГО ГУЛЯНИЯ
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«Концертные удивихи»
солнечное выступление вокального ансамбля «КАПЕЛЬ»
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Акция «Щедрая Масленица»
Для всех угличан и гостей города вкусные и красивые блинные композиции с ароматным чем
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«Ну-ка, ножки, попляшите, Масленицу проводите!»
Масленичная дискотека
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