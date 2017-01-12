Прокуратура сегодня отмечает юбилей - 295 лет
12 января 1722 года Петр Первый издал Указ об учреждении ведомства, перед которым поставил задачу "Уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония".
Сейчас, спустя три столетия, приоритеты не изменились. С праздником сотрудников прокуратуры Ярославской области поздравил и глава региона Дмитрий Миронов.
"Достойно продолжая лучшие традиции своего ведомства, вы вносите весомый вклад в укрепление законности и правопорядка, сохранение общественно-политической стабильности в регионе. Проявляя высокий профессионализм, глубокую личную порядочность и верность служебному долгу, вы последовательно отстаиваете права и свободы наших соотечественников. Ваша деятельность направлена на процветание России, является важнейшим залогом эффективности всего государственного механизма", - сказал глава региона.
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