Прошёл очередной тур интеллектуальных игр «7 ключей»

16 февраля состоялся очередной тур серии интеллектуальных игр «7 ключей».

Мероприятие прошло в формате «ТУРнирУМ» и состояло из нескольких этапов, два из которых были направленны на общую эрудицию.

В завершении игры команды ответили на вопросы «Мужского тура», где показали свои знания в области спорта, фильмографии и марках автомобилей. Все участники показали достойный интеллектуальный уровень, но некоторые из команд были немного сильнее и набрали больше баллов. По итогам игры места среди школьников распределились следующим образом:

I место – «Фиzлицей» (ФМЛ);

II место – «Вне формата» (СОШ №8);

III место – «Бомонд» (ФМЛ).

У студентов I место завоевала команда «Энергия» (УИПК);

II место – «Шок» (УМТК);

III место – «Мудрецы» (УИПК).

Поздравляем победителей и желаем всем удачи на следующих играх!