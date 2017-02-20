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Прошёл очередной тур интеллектуальных игр «7 ключей»

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очередной тур серии интеллектуальных игр «7 ключей»

16 февраля состоялся очередной тур серии интеллектуальных игр «7 ключей».

Мероприятие прошло в формате «ТУРнирУМ» и состояло из нескольких этапов, два из которых были направленны на общую эрудицию.

В завершении игры команды ответили на вопросы «Мужского тура», где показали свои знания в области спорта, фильмографии и марках автомобилей. Все участники показали достойный интеллектуальный уровень, но некоторые из команд были немного сильнее и набрали больше баллов. По итогам игры места среди школьников распределились следующим образом:
I место – «Фиzлицей» (ФМЛ);
II место – «Вне формата» (СОШ №8);
III место – «Бомонд» (ФМЛ).
У студентов I место завоевала команда «Энергия» (УИПК);
II место – «Шок» (УМТК);
III место – «Мудрецы» (УИПК).

Поздравляем победителей и желаем всем удачи на следующих играх!

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