Распределяли три с половиной миллиарда рублей из федерального бюджета

Бюджет Ярославской области получил серьезную поддержку от Федерации - три с половиной миллиарда рублей

Как распределить эти средства - сегодня решали на заседании регионального парламента.

140 квартир в 17-этажке на улице Ярославской получили участники программы расселения ветхого и аварийного жилья. Дом оборудован всем необходимым, вплоть до подъемника для людей с ограниченными возможностями здоровья. А внутри - полная отделка, так что новоселам остается лишь обживать свои новые квадратные метры.

Из деревянного барака в просторную двушку. Наталья Галашина без сожаления вспоминает о своем старом доме.

«До сих пор мы топили печки, воды горячей у нас и не предвиделось. Все уже сгнило, одна труха. Господи, будем жить в нормальных человеческих условиях», - говорит Наталья Галашина.

Новоселье в этом году справят и другие жители области. На расселение аварийных домов регион получил из федерального бюджета около 300 миллионов рублей.

«Плюс областной бюджет, плюс муниципальные бюджеты. В целом программа будет закончена в этом году. В районе 115 тысяч квадратных метров уже расселено. Ну на этот год мы должны завершить выполнение этой программы. 30 тысяч квадратных метров расселить», - говорит Виталий Ткаченко - заместитель Председателя Правительства Ярославской области.

В целом, благодаря помощи от Федерации, доходы бюджета увеличились на 3,5 миллиарда рублей. Деньги направят на поддержку сельского хозяйства, закупку льготных лекарств. И это не весь список.

«Получили 625 миллионов на ремонт дорог по агломерации Ярославль и прилегающая территория - это Ярославский район и Тутаевский район. Плюс наше финансирование в таком же объеме. То есть более миллиарда двухсот миллионов рублей», - поясняет Илья Баланин - заместитель Председателя Правительства Ярославской области.

Поправки депутаты регионального парламента утвердили. Куда направить средства решали, исходя из обращений жителей.

«Сегодня было беспрецедентно большое количество поправок депутатов - свыше 60 из них в целом Думой принято положительно. Подавляющее большинство касается территории и места проживания людей, тех вопросов, которые в первую очередь тревожат жителей», - говорит Михаил Боровицкий - Председатель Ярославской областной Думы.

«Это и выплаты на третьего и последующего ребенка, это выплаты отдельным категориям граждан, и сюда же входят еще на техническую базу оздоровительных учреждений», - поясняет Лариса Ушакова - депутат ЯОД.

Заложили деньги и на возведение пристройки к школе №43 в Ярославле.

«Это будет современная пристройка к 43 школе, которая позволит дополнительно организовать учебный процесс для 200 детей. А вы знаете сегодня большая напряженность, особенно в центральной части города», - говорит Виктор Костин - первый заместитель Председателя Правительства Ярославской области.

Дополнительные средства пойдут на реабилитацию озера Неро. На эти цели направят более 82 миллионов рублей.

Анна Харитонова, Алексей Карашев.