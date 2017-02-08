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«Ретро-шлягер» в 2017 году посвящён 1080-летию основания Углича

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«Ретро-шлягер» в 2017 году посвящён 1080-летию основания Углича

Ностальгия по прекрасным песням 22 февраля 2017 года вновь объединит угличан и гостей города в большой праздник музыки - конкурс эстрадной песни «Ретро - шлягер 2017».

Каждый год «Ретро-шлягер» выбирает новую тему для фестиваля. В этом году темой станет 1080-летие основания города Углича.

Выступления прошлых лет были посвящены песням из кинофильмов, 70- летию Победы в Великой Отечественной войне, хитам 80-х и др.

В данный момент происходит формирование отличного звездного, всеми любимого состава участников конкурса «Ретро - шлягер». В их числе - лучшие солисты и коллективы Угличского района. Цель мероприятия - подарить всем отличное настроение, исполнить вместе любимые хиты. С большим удовольствием приглашаем всех желающих на праздник музыки и танца. Вас приятно удивит формат и программа фестиваля – сольные исполнения участников, а также неожиданные звездные объединения.

«Ретро-шлягер» состоится в преддверии Дня защитника Отечества – одного из самых мужественных и любимых праздников. Билет на этот концерт – отличный подарок для мужчин!

Билеты можно приобрести в кассе Дворца культуры. Цена билета 150 рублей. Дополнительная информация по тел.: 2-07-57 и 5-37-69.

А если вы чувствуете в себе творческий потенциал, приглашаем Вас в качестве участников конкурса. Заявку на участие можно подать до 10 февраля 2017 года.

Управление культуры
Администрации Угличского муниципального района

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