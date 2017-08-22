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С начала купального сезона в области утонуло 25 человек

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С начала купального сезона в области утонуло 25 человек

В главном управлении МЧС подводят печальную статистику

С начала купального сезона утонуло уже 25 человек.

В ведомстве призывают - выбирать только официально разрешенное  место для отдыха на воде.

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