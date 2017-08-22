В главном управлении МЧС подводят печальную статистику
С начала купального сезона утонуло уже 25 человек.
В ведомстве призывают - выбирать только официально разрешенное место для отдыха на воде.
В главном управлении МЧС подводят печальную статистику
В ведомстве призывают - выбирать только официально разрешенное место для отдыха на воде.
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Мы рождены затем, чтобы объединиться с нашими братьями - людьми и со всем родом человеческим.
Чужим пороком мудрый исправляет свой.
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