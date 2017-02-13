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«Сборная Союза» выступила для угличан

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«Сборная Союза» выступила для угличан

12 февраля в ДК прошел концерт группы «Сборная Союза». Угличане тепло встретили артистов и поддерживали их бурными аплодисментами.

Солист группы Виталий Синицын в течение всего выступления активно общался с залом, рассказывал забавные истории из жизни музыкантов и, конечно, пел. Песни у коллектива душевные, простые и понятные любому человеку. И в каждой из них есть нотки оптимизма.

Хорошие стихи и зажигательные мелодии – вот что отличает творчество коллектива, который приедет выступать к нам на День города в июле этого года. Угличане с удовольствием брали автографы и фотографировались со "Сборной Союза".

В репертуаре группы около 400 песен: лирические, патриотические, иронические и в стиле «шансон». Группа уже выпустила 10 альбомов.

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