Сообщение об итогах публичного предложения

Организатор торгов - ООО ЮФ «Росправо» (г.Ростов-на-Дону, пр.Семашко, д.19, тел.8(918)524-54-30, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ) по поручению конкурсного управляющего Козлова С.К. (ИНН 616703246812, СНИЛС 029-401-581-38, 344049, г.Ростов-на-Дону, а/я 3824), члена Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» (ИНН 2309090437, г.Краснодар, ул.Пушкина, д.47/1), сообщает, что публичное предложение по продаже имущества ОАО «Угличский машиностроительный завод» (ОГРН 1027601302728, ИНН 7612000264, 152612, Ярославская область, г.Углич, ул.Заводская, д.1), признанного банкротом Решением Арбитражного суда Ростовской области по делу №А53-2459/2014, в форме аукциона по Лот №1: «Имущество ОАО "Угличмаш", подлежащее продаже посредством публичного предложения», проходившее с 00.00 13.12.2016г. по 17.01.2017г., состоялось. Победитель лота с ценовым предложением 2316600 (два миллиона триста шестнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек – Рысев Андрей Юрьевич. Заинтересованность претендента по отношению к должнику, его кредиторам, арбитражному управляющему, Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» - отсутствует. Так отсутствует доля участия в капитале заявителя конкурсного управляющего, а так же саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.