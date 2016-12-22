Сотрудников и ветеранов УФСБ поздравили с профессиональным праздником

Дмитрий Миронов поздравил сотрудников и ветеранов УФСБ по Ярославской области с профессиональным праздником

​20 декабря врио губернатора Дмитрий Миронов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работника органов безопасности РФ, в управлении Федеральной службы безопасности РФ по Ярославской области. Глава региона поздравил сотрудников и ветеранов ведомства с профессиональным праздником.

– Сегодня мы чествуем тех, для кого служба Родине стала призванием и делом всей жизни. И, конечно, особые слова признательности – ветеранам, которые в самые трудные для страны моменты действовали четко и результативно, – сказал Дмитрий Миронов. – Возложенная на вас миссия почетна и ответственна. Вы стоите на страже национальных интересов России, защищаете ее суверенитет, охраняете покой граждан. Изо дня в день вы противостоите терроризму, коррупции, организованной преступности, обеспечиваете стабильность и безопасность в стране. Спасибо вам за профессионализм и мужество, за верность идеалам патриотизма!