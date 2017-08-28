Спортивная школа "Спарт" объявляет набор детей в спортивные секции

Спортивная школа "Спарт" предоставляет возможность населению нашего города заниматься различными видами спорта.

Спортивная школа "Спарт" объявляет набор детей в спортивные секции, в их числе – футбол, хоккей, борьба самбо, бокс, лёгкая атлетика, пауэрлифтинг (силовое троеборье), полиатлон (зимнее троеборье – подтягивание, лыжные гонки, стрельба), шахматы, восточные единоборства.

Занятия в спортивных секциях проводятся бесплатно. Записаться в секцию можно в любое время года. При выборе вида спорта необходимо учитывать состояние здоровья.

Более подробную информацию можно получить по телефону 5-01-43, в рабочие дни с понедельника по пятницу, с 08.00 до 17.00. Перерыв с 12.00 до 13.00.

Муниципальное бюджетное учреждение Угличского муниципального района «Спортивная школа «Спарт» объявляет набор детей в секции по следующим видам спорта:



ШАХМАТЫ

- приглашаются дети с 7 лет и старше. Занятия проходят по адресу: ул. Зины Золотовой, д. 42, тел. для справок 5-01-43, 5-08-18.

ПОЛИАТЛОН (силовая гимнастика, стрельба, лыжные гонки)

- приглашаются дети с 10 лет и старше. Секция располагается на базе УМТТ по ул. Северная, д. 1, тел. для справок 5-01-43,

БОКС

-приглашаются дети с 10 лет и старше. Занятия проводятся на базе Угличского индустриального педагогического колледжа (бывший ПУ-35).

Запись в секцию по тел. 5-01-43

САМБО

- приглашаются дети с 10 лет. Занятия проводятся на стадионе «Чайка» в зале борьбы. тел. для справок: 5-01-43.

ФУТБОЛ, ХОККЕЙ

-приглашаются дети 2003 – 2010 года рождения.

Запись на стадионе «Чайка» с 10.00ч. – 11.00ч. в «Спортивной школе футбола», тел. для справок: 4-14-16, 5-01-43.

ПАУЭРЛИФТИНГ

-приглашаются дети с 10 лет и старше. Занятия проводятся на стадионе «Чайка» в зале тяжелой атлетики. Запись в секцию по тел. 5-01-43.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.

-приглашаются дети с 9 лет и старше. Занятия проводятся на базе СОШ города Запись в секцию по тел. 5-01-43.

ВОСТОЧНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

-приглашаются дети с 10 лет и старше. Занятия проводятся на базе СОШ №7. Запись в секцию по тел. 5-01-43.

Дети младшего возраста приглашаются для занятий спортом в спортивно-оздоровительных группах (СОГ).

СШ "Спарт"