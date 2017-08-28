Спортивная школа "Спарт" предоставляет возможность населению нашего города заниматься различными видами спорта.
Спортивная школа "Спарт" объявляет набор детей в спортивные секции, в их числе – футбол, хоккей, борьба самбо, бокс, лёгкая атлетика, пауэрлифтинг (силовое троеборье), полиатлон (зимнее троеборье – подтягивание, лыжные гонки, стрельба), шахматы, восточные единоборства.
Занятия в спортивных секциях проводятся бесплатно. Записаться в секцию можно в любое время года. При выборе вида спорта необходимо учитывать состояние здоровья.
Более подробную информацию можно получить по телефону 5-01-43, в рабочие дни с понедельника по пятницу, с 08.00 до 17.00. Перерыв с 12.00 до 13.00.
Муниципальное бюджетное учреждение Угличского муниципального района «Спортивная школа «Спарт» объявляет набор детей в секции по следующим видам спорта:
ШАХМАТЫ
- приглашаются дети с 7 лет и старше. Занятия проходят по адресу: ул. Зины Золотовой, д. 42, тел. для справок 5-01-43, 5-08-18.
ПОЛИАТЛОН (силовая гимнастика, стрельба, лыжные гонки)
- приглашаются дети с 10 лет и старше. Секция располагается на базе УМТТ по ул. Северная, д. 1, тел. для справок 5-01-43,
БОКС
-приглашаются дети с 10 лет и старше. Занятия проводятся на базе Угличского индустриального педагогического колледжа (бывший ПУ-35).
Запись в секцию по тел. 5-01-43
САМБО
- приглашаются дети с 10 лет. Занятия проводятся на стадионе «Чайка» в зале борьбы. тел. для справок: 5-01-43.
ФУТБОЛ, ХОККЕЙ
-приглашаются дети 2003 – 2010 года рождения.
Запись на стадионе «Чайка» с 10.00ч. – 11.00ч. в «Спортивной школе футбола», тел. для справок: 4-14-16, 5-01-43.
ПАУЭРЛИФТИНГ
-приглашаются дети с 10 лет и старше. Занятия проводятся на стадионе «Чайка» в зале тяжелой атлетики. Запись в секцию по тел. 5-01-43.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.
-приглашаются дети с 9 лет и старше. Занятия проводятся на базе СОШ города Запись в секцию по тел. 5-01-43.
ВОСТОЧНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА
-приглашаются дети с 10 лет и старше. Занятия проводятся на базе СОШ №7. Запись в секцию по тел. 5-01-43.
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