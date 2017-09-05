Спортивная школа "Витязь", культивирующая в нашем городе борьбу КУДО, объявляет набор во взрослую и детские группы.
Спортивная школа "Витязь", приглашает мальчиков и девочек от 7 до 13 лет, юношей и девушек от 14 до 18 лет научиться этому красивейшему виду спорта.
КУДО это спорт сильных и мужественных людей. КУДО поможет вам научиться контролировать себя, невзирая на трудности достигать поставленной цели, поможет выработать такие качества как дисциплинированность, ответственность, уважение к старшим и к своим товарищам. С этого года Федерация КУДО России вышла из состава ВБЕ. Таким образом, КУДО становится самостоятельным видом спорта. За 25 лет существования в России через КУДО прошли более пятидесяти тысяч занимающихся. С 2005 года российская национальная сборная является лучшей в мире.
Присоединяйтесь к нам, мы ждем Вас:
- младшая группа по вторникам четвергам и субботам с 16.00 до 18.00 и с 18.00 до 20.00,
- старшая группа по понедельникам, средам и пятницам с 16.00 до 18.00 и с 18.00 до 20.00.
Ну а для тех, кто хочет поближе познакомиться с КУДО предлагаем посетить наш клуб 8 сентября в 16.00 в день открытых дверей.
Спортивная школа "Витязь", культивирующая в нашем городе борьбу КУДО, находится по адресу : Ленинское ш., д.1, МЦ «Солнечный».
Вы сможете посетить открытую тренировку, пообщаться с тренерским составом, руководством клуба, оценить материальную базу.
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