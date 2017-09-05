Спортивная школа "Витязь", культивирующая в нашем городе борьбу КУДО, объявляет набор во взрослую и детские группы.

КУДО это спорт сильных и мужественных людей. КУДО поможет вам научиться контролировать себя, невзирая на трудности достигать поставленной цели, поможет выработать такие качества как дисциплинированность, ответственность, уважение к старшим и к своим товарищам. С этого года Федерация КУДО России вышла из состава ВБЕ. Таким образом, КУДО становится самостоятельным видом спорта. За 25 лет существования в России через КУДО прошли более пятидесяти тысяч занимающихся. С 2005 года российская национальная сборная является лучшей в мире.