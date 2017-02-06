Спортсмены Клуба смешанных боевых единоборств «Мангуст» на Первенстве ЦФО России по джиу-джитсу

1-3 февраля 2017 года в Рязани в зале СДЮСШОР "Юпитер" проходило Первенство ЦФО России по джиу-джитсу среди юношей и девушек до 15 лет (2003-2005 г.р.)

В состав сборной команды Ярославской области вошли 5 спортсменов угличского клуба «Мангуст».

В условиях жесточайшей конкуренции ярославские спортсмены завоевали 2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.

Угличанин Овсянников Алексей (вес. кат. 66 кг. 2 победы) завоевал 3 место. Поздравляем Алексея!

Остальным угличанам в этот раз не повезло, в категориях насчитывалось более двадцати спортсменов, конкуренция была очень серьезной. Но ребята не отчаиваются и в дальнейшем будут с двойным усердием тренироваться, совместно проведут работу над допущенными ошибками и обязательно в следующий раз заберут свои заслуженные награды.

Старший тренер АНО КСБЕ «Мангуст» Е.Ю.Глузгал