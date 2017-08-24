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Справка о состоянии аварийности на территории УМР за период с 16.08.2017 по 22.08.2017

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д.Ульянкино 19.08.2017 1

За период с 16.08.2017 по 22.08.2017 на территории УМР зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 2 человека.

ул.вокзальная 16.08.2017

16.08.2017 на ул. Вокзальная водитель автомашины Тойота Естима совершила наезд на стоящее транспортное средство автомашину Лада Ларгус. Пострадавших нет.

д.Ульянкино 19.08.2017 3 

18.08.2017 на 18 км автодороги г.Углич-д.Ульянкино водитель автомашины Лада Гранта совершил наезд на птицу. Пострадавших нет.

18.08.2017 на ул. Успенская водитель автомашины Шкода Октавиа совершил наезд на шлагбаум. Пострадавших нет.

18.08.2017 на ул. Луначарского неустановленный водитель, управляя неустановленной автомашиной совершил столкновение с автомашиной Шевроле Ланос. Пострадавших нет.

19.08.2017 на 1 км автодороги Плоски – Прилуки в д.Ульяново Угличского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомашины ВАЗ-21099 не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим наездом на препятствие (дерево). В результате происшествия водитель и пассажир транспортного средства получили телесные повреждения.

ул.Спасская 20.08.2017

20.08.2017 на ул.Спасская водитель автомашины ВАЗ 21140 совершил наезд на стоящее транспортное средство автомашину Лада-Гранта. Пострадавших нет.

ул.Ленинское шоссе21.08.2017

21.08.2017 на ул. Ленинское шоссе произошло столкновение автомашины Шкода и автомашины Ниссан Альмера. Пострадавших нет.

ул.Рыбинское ш. 21.08.2017

21.08.2017 на ул. Рыбинское шоссе водитель автомашины ГАЗ 3034 совершил наезд на стоящее транспортное средство автомашину Шевроле Клан. Пострадавших нет.

ул.Луначарского 22.08.2017

22.08.2017 на ул. Луначарского водитель автомашины Чери совершил наезд на стоящее транспортное средство автомашину Мазда-СХ-5. Пострадавших нет.

За нарушение ПДД к административной ответственности привлечено 115 участников дорожного движения. Из них, 7 водителей – за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. По 1 водителю принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 264 прим.1 УК РФ.


Врио инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД
ОМВД России по Угличскому району Н.В. Колобкова

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