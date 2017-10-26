  • Церковь дивная. Алексеевский монастырь

  • Церковь Флора и Лавра
  • Угличский Кремль. Набережная
  • Гостиница Москва
  • Угличская ГЭС
  • Новости
  • Справка о состоянии аварийности на территории УМР за период с 18.10.2017 по 24.10.2017

Сегодня

Новости региона

  • Угличская рекламно-информационная газета "Шанс"
  • Рекламно-информационаая газета "Шанс"Рекламно-информационная газета «ШАНС».
    Газета бесплатных частных объявлений.
    добавить на Яндекс
Дворец Культуры

Справка о состоянии аварийности на территории УМР за период с 18.10.2017 по 24.10.2017

Подробности
Просмотров: 19

20.10. ул.Ярославская

За период с 18.10.2017 по 24.10.2017 на территории УМР зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека получили телесные повреждения

20.10.ул.Ростовская

20.10.2017 на ул. Ростовская водитель автомобиля «Киа Рио» не уступила дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков, совершила столкновение с автомобилем «ВАЗ 2112». Пострадавших нет.

20.10. ул.Ярославская
20.10.2017 на ул. Ярославская произошло столкновение автомобиля «Тойота Хайлендер» и автомобиля «Хенде». Пострадавших нет.

21.10. ул.Октябрьская
21.10.2017 на ул.Октябрьская произошло столкновение автомобиля «Шкода» и автомобиля «УАЗ 330945». В результате ДТП водитель автомобиля «УАЗ 330945» получил телесные повреждения.

21.10.2017 г. на ул. Рыбинское шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на велосипедиста и скрылся с места ДТП. В ходе проверки водитель был установлен и привлечен к административной ответственности. В результате наезда велосипедист получил телесные повреждения.

22.10. мкрн.солнечный
22.10.2017 в микрорайоне Солнечный водитель автомобиля «ВАЗ 21043» совершил наезд стоящее транспортное средство – автомобиль «Ауди 80». Пострадавших нет.

22.10. Ростовское шоссе 2

22.10.2017 на ул. Ростовское шоссе во время движения автобуса ГАЗ 322132 произошел отрыв заднего колеса, в результате которого нанесены повреждения автомобилю ВАЗ 21150. Пострадавших нет.

23.10.2017 на ул.Пролетарская водитель автомобиля «Форд Фокус» не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда, и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21043». Пострадавших нет.

За нарушение ПДД к административной ответственности привлечено 91 участник дорожного движения, в т.ч. 4 человека – за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В отношении 1 водителя принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ.

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
ОМВД России по Угличскому району
старший лейтенант полиции Н.В. Колобкова

Похожие статьи

Добавить комментарий

Спасибо, что нашли время оставить Ваш комментарий.

Защитный код
Обновить

Сегодня в прессе

Афоризм дня

Свежий анекдот

  • Свежий анекдот N 66484

    - Слышал, вчера на одной из улиц Петербурга перевернулись две машины с «димедролом».
    - И что?
    - Дремлет притихший северный город…

  • Свежий анекдот N 66485

    — Сегодня сам убрался в квартире! Пусть теперь жена попробует найти свои колготки!