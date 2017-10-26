Справка о состоянии аварийности на территории УМР за период с 18.10.2017 по 24.10.2017

За период с 18.10.2017 по 24.10.2017 на территории УМР зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека получили телесные повреждения

20.10.2017 на ул. Ростовская водитель автомобиля «Киа Рио» не уступила дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков, совершила столкновение с автомобилем «ВАЗ 2112». Пострадавших нет.



20.10.2017 на ул. Ярославская произошло столкновение автомобиля «Тойота Хайлендер» и автомобиля «Хенде». Пострадавших нет.



21.10.2017 на ул.Октябрьская произошло столкновение автомобиля «Шкода» и автомобиля «УАЗ 330945». В результате ДТП водитель автомобиля «УАЗ 330945» получил телесные повреждения.

21.10.2017 г. на ул. Рыбинское шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на велосипедиста и скрылся с места ДТП. В ходе проверки водитель был установлен и привлечен к административной ответственности. В результате наезда велосипедист получил телесные повреждения.



22.10.2017 в микрорайоне Солнечный водитель автомобиля «ВАЗ 21043» совершил наезд стоящее транспортное средство – автомобиль «Ауди 80». Пострадавших нет.

22.10.2017 на ул. Ростовское шоссе во время движения автобуса ГАЗ 322132 произошел отрыв заднего колеса, в результате которого нанесены повреждения автомобилю ВАЗ 21150. Пострадавших нет.

23.10.2017 на ул.Пролетарская водитель автомобиля «Форд Фокус» не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда, и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21043». Пострадавших нет.

За нарушение ПДД к административной ответственности привлечено 91 участник дорожного движения, в т.ч. 4 человека – за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В отношении 1 водителя принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ.

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

ОМВД России по Угличскому району

старший лейтенант полиции Н.В. Колобкова