Справка о состоянии аварийности на территории УМР за период с 23.08.2017 по 29.08.2017

Справка о состоянии аварийности на территории УМР за период с 23.08.2017 по 29.08.2017

За период с 23.08.2017 по 29.08.2017 на территории УМР зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 3 человека.

23.08.2017 на ул.Ростовское шоссе водитель экскаватора нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и совершил наезд на стоящую автомашину Пежо Бокстер. Пострадавших нет.

23.08.2017 на ул.Ярославская произошло столкновение автомашины ВАЗ 21101 и автомашины ВАЗ 21074. Пострадавших нет.

23.08.2017 на 10 км автодороги Углич-Ростов водитель автомашины Сузуки Джимми не справился с управлением, совершил съезд в левый кювет по ходу движения, с опрокидыванием. В результате происшествия водитель автомашины получил телесные повреждения.

26.08.2017 на 1 км автодороги Остапково-Заозерье-Юрьево-Колокорево-Волино водитель автомашины Форд Фокус не справилась с управлением и совершила съезд в кювет. Пострадавших нет.

26.08.2017 на ул. Никонова водитель автомашины ВАЗ 210740, выполняя маневр движения задним ходом, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. Проводится проверка.

26.08.2017 в микрорайоне Солнечный водитель автомашины Форд Фокус, двигаясь задним ходом, совершила наезд на автомашину Киа Сид. Пострадавших нет.

27.08.2017 на автодороге Углич-Клеменьево водитель автомашины Ниссан Альмера, не справилась с управлением и совершила съезд в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир транспортного средства получил телесные повреждения.

27.08.2017 на ул.Нариманова произошло столкновение двух транспортных средств: автомашины Шевроле Нива и автомашины Лада Гранта. Пострадавших нет.

За нарушение ПДД к административной ответственности привлечено 64 участника дорожного движения. Из них, 5 водителей – за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.



Врио инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД

ОМВД России по Угличскому району Н.В. Колобкова