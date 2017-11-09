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Справка о состоянии аварийности на территории УМР за период с 31.10.2017 по 07.11.2017

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Шубино 01.11.2017

За период с 31.10.2017 по 07.11.2017 на территории УМР зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек получил телесные повреждения

01.11.2017 в д.Шубино Ниноровского с\п произошло столкновение автомобиля «Ваз 21150» и автомобиля «Киа Рио». Пострадавших нет.

Ак. Опарина
04.11.2017 на ул.Академика Опарина неустановленный водитель, управляя автомобилем «Ваз 2107», совершил наезд на два стоящих транспортных средства: автомобили «Ваз 21144» и «Газ 33021», после этого скрылся с места ДТП.

05.11. Ярославская
05.11.2017 на ул.Ярославская неустановленный водитель, управляя автомобилем «Ваз 2109», совершил столкновение с автомобилем «Рено», который в результате удара совершил столкновение с автомобилем «Лада 217250». После столкновения водитель автомобиля «Ваз 2109» скрылся с места ДТП. Пострадавших нет.

05.11.2017 г. на 6 км автодороги Углич-Клементьево водитель автомобиля «Шевроле Ланос» совершил наезд на животное (лося). В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

Камышевское шоссе
07.11.2017 на ул.Камышевское шоссе водитель автомобиля «Санг Енг» совершил наезд на стоящее транспортное средство – автомобиль «Мазда 3». Пострадавших нет.

ул.Озерная
07.11.2017 на ул.Озерная произошло столкновение автомобиля «Нива Шевроле» и автомобиля «Тойота Королла».

07.11. Рыбинское шоссе
07.11.2017 на ул.Рыбинское шоссе водитель автомобиля «Шевроле Ланос» совершил наезд на стоящее транспортное средство - автомобиль «Ваз 21140».

За нарушение ПДД к административной ответственности привлечено 109 участников дорожного движения, в т.ч. 6 человек – за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
ОМВД России по Угличскому району
старший лейтенант полиции Н.В. Колобкова

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