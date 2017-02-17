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Стартовал первый этап Международного конкурса юных чтецов

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Стартовал первый этап Международного конкурса юных чтецов

Стартовал первый этап Международного конкурса «Живая классика»

 

Ежегодно в нем принимают участие более 2 млн детей из 85 стран. Ярославские школьники также включились в борьбу за звание лучшего чтеца.

Рассказы Михаила Зощенко, Лидии Чарской, Рэя Бредберри и многих других писателей, которых не проходят в школьной программе, звучат в детском исполнении. В ярославских школах стартовал этап Международного конкурса юных чтецов «Живая классика». По тому, какие книги выбирают школьники, можно судить, что волнует детей - говорят организаторы конкурса.

«Один из критериев оценки выступления участников - это органичность произведения участнику, то есть важно, чтобы исполнитель, участник глубоко понимал и чувствовал это произведение. Важно уметь не только чувствовать то, что вы читаете, важно уметь еще донести свои эмоции и чувства до зрителя путем декламации», - говорит Елена Бобровская - региональный куратор конкурса «Живая классика».

Погрузиться в произведение и стать с героем единым целым, а затем максимально емко передать эмоции жюри и зрителям. При этом нужно уложиться в 5 минут. Александра для своего выступления выбрала тему взаимоотношений с родителями из произведения Лидии Чарской «Записки маленькой гимназистки».

«Я не дала ей договорить и горько заплакала. И мамочка заплакала также, а глаза у нее стали грустные-грустные, такие же точно, как у того ангела, которого я видела на большом образе», - процитировала Александра Кеваркова - участница конкурса.

Молодые таланты открывают уже 6 год. Пока это первый отборочный тур. Три лучших чтеца от области поедут в международный лагерь «Артек», где будут представлять регион на всероссийском этапе конкурса и посоревнуются за выход в суперфинал, который пройдет в Москве на Красной площади.

Арсений Кондратьев, Алексей Соловьев

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