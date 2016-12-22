Стартовала профилактическая операция «Ель»

20 декабря в Ярославской области стартовала профилактическая операция «Ель» В ее рамках организовано усиленное патрулирование лесов с целью профилактики и пресечения незаконной рубки хвойных насаждений. Участие в мероприятиях, которые продлятся до начала новогодних праздников, принимают сотрудники полиции и регионального департамента лесного хозяйства.

– Незаконная вырубка лесных насаждений административно и уголовно наказуема. Штраф за небольшую елку может достигать 500 тысяч рублей. Мы рекомендуем приобретать ели на специализированных новогодних базарах, – сказал заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов.

По площади лесного фонда Ярославская область занимает 5-е место в ЦФО, по объемам незаконных вырубок – третье. В текущем году в результате контрольных мероприятий уже выявлено 139 случаев, ущерб составил 68 миллионов рублей. Ситуация сложная, поэтому врио губернатора Дмитрий Миронов взял ее на особый контроль. В ноябре он поручил Роману Колесову найти конкретные пути решения проблемы и обозначить основные векторы региональной лесной политики. Кроме того, глава региона поставил задачу пересмотреть практику взаимодействия департамента лесного хозяйства с правоохранительными органами и усилить контроль за транспортировкой древесины.

Новые механизмы будут направлены на то, чтобы сделать незаконную рубку невыгодной.