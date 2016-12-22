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Студенты УИПК в числе призёров конкурса "Лучшее портфолио портала ProfiJump-2016"

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Просмотров: 14

Студенты УИПК в числе призёров в конкурсе Лучшее портфолио портала ProfiJump-2016

20 декабря 2016 года в Городском центре развития образования г. Ярославля состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров областного конкурса «Лучшее портфолио портала ProfiJump-2016» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Ярославской области

От Угличского индустриально-педагогического колледжа в конкурсе приняли участие 6 студентов 3 и 4 курсов, представивших на суд профессионального жюри свои портфолио, рассказывающие о профессиональном образовании, опыте работы, достижениях, личных и деловых качествах конкурсантов.
Вручение наград и дипломов производили организаторы конкурса: Абдрашитова Г.В. – начальник отдела профессионального образования департамента образования Ярославской области, Кузнецова Ирина Вениаминовна – директор Центра профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс», а также представители работодателей.

Из 6 участников нашего колледжа дипломами были отмечены: Филиппова Анастасия (группа 45Т) и Алексахина Екатерина (группа 32П) – победители в номинации «За стремление к профессиональному росту и развитию», Краюшкина Елена (группа 32П) заняла 2 место среди всех участников конкурса.

ПОЗДРАВЛЯЕМ участников, победителей и призеров, а также их руководителей, сопровождавших подготовку студентов к конкурсу!

УИПК

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