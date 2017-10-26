  • Церковь дивная. Алексеевский монастырь

  • Церковь Флора и Лавра
  • Угличский Кремль. Набережная
  • Гостиница Москва
  • Угличская ГЭС
  • Новости
  • Свою уникальную разработку представила в Москве Клиника лазерной микрохирургии глаза Александра Тихова

Сегодня

Новости региона

  • Угличская рекламно-информационная газета "Шанс"
  • Рекламно-информационаая газета "Шанс"Рекламно-информационная газета «ШАНС».
    Газета бесплатных частных объявлений.
    добавить на Яндекс
Дворец Культуры

Свою уникальную разработку представила в Москве Клиника лазерной микрохирургии глаза Александра Тихова

Подробности
Просмотров: 14

Ярославские офтальмологи представили в Москве свою уникальную разработку

Разработка ярославских офтальмологов произвела сенсацию в научном сообществе. На днях она была представлена в столице

- Это лента с компонентами, которые устанавливаются на печатную плату, а в дальнейшем, контролируются на мониторе.

Линия поверхностного монтажа позволяет убрать ручной труд при производстве электроники и обеспечивает высокую производительность.

Благодаря наличию систем автоматического контроля, брак исключен. Современное оборудование установлено на Рыбинском заводе приборостроения. Предприятие выпускает изделия для авиации, космоса и обороны, а также оборудование гражданского назначения.

Так из отдельных элементов создается новая лазерная установка для коррекции зрения и хирургии глаукомы. Многолетний труд Клиники лазерной микрохирургии глаза Александра Тихова в сотрудничестве с Демидовским университетом и рыбинскими приборостроителями. Серия испытаний позади.

«Сейчас нами изготовлен промышленный образец. Там применен твердотельный источник излучения. Таких в России и мире фактически не выпускается», - отметил Андрей Комогорцев - главный инженер Рыбинского завода приборостроения.

Вместо баллонов с токсичным газом - кристалл синтетического граната. Научное открытие представили российскому медицинскому сообществу на конгрессе в Москве.

«Нам приятно и мы гордимся, тем, что у нас в России есть производители высокотехнологического оборудования, в частности, лазерной техники. И среди них, конечно, наши ярославские коллеги. Судя по имеющимся характеристикам, мне кажется, что это очень интересная и перспективная установка», - сказал Борис Малюгин - заместитель ген. директора Межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» им. Академика С.Н.Федорова.

Различия в характеристиках с аналогами есть. У ярославской разработки - тонкий лазерный луч и длина волн - 213 нанометров.

«Мы ожидаем меньшую реакцию со стороны глаза ответную, меньше воспалительный ответ, быстрее заживление», - рассказал Игорь Искаков - зав. операционно-диагностическим блоком Межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» им. Академика С.Н.Федорова.

Масса небольшая - 160 кг. Поэтому, в перспективе аппарат может участвовать и в региональной программе «Мобильная медицина».

«Если на любую из автомобильных платформ поставить эту установку, то в любом сельском населенном пункте можно делать не только рефракционные операции, но и глаукому», - сообщил Александр Тихов - главный врач Клиники лазерной микрохирургии глаза А.Тихова.

Внедрение этой установки в клиническую практику позволит улучшить качество проведения рефракционных операций и операций по лечению глаукомы.

Похожие статьи

Добавить комментарий

Спасибо, что нашли время оставить Ваш комментарий.

Защитный код
Обновить

Сегодня в прессе

Афоризм дня

Свежий анекдот

  • Свежий анекдот N 66494

    — Думаю, надо сказать детям, что Титаник утонул, потому что Джек и Роза занялись секcoм до свадьбы…

  • Свежий анекдот N 66495

    Друзей выручить надо было, посмотреть за ребёнком. Подъехали на стоянку. Я сижу в машине, на руках качаю ребёнка, не мой, друзей, они пошли шопоголится. Подходит цыганка - говорит погадаю.
    Обычно я говорю - гадать умею. Редко ко мне цыгане подходят.
    Тут у них был расчёт, молодая мама, уставшая, недомогание, значит гипнозу подвластна.
    - Давай, погадаю.
    Я - Сколько?
    - 200 руб.
    Вижу табор собрался, следят, как меня обманут.
    Скучно мне стало, пару часов качать лялю
    Улыбаюсь цыганке пару минут, делаю вид, что меня развели и посылаю тихо. Все это время качаю ребёнка.
    Цыганка идёт к своим. Старшая из них подходит ко мне, спрашивает у меня сколько с меня взяли?
    Я - 5 тыс. дала.
    Та разворачивается и требует деньги с той цыганки, которая подходила гадать.
    Махач между ними начался.