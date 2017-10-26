Свою уникальную разработку представила в Москве Клиника лазерной микрохирургии глаза Александра Тихова

Разработка ярославских офтальмологов произвела сенсацию в научном сообществе. На днях она была представлена в столице

- Это лента с компонентами, которые устанавливаются на печатную плату, а в дальнейшем, контролируются на мониторе.

Линия поверхностного монтажа позволяет убрать ручной труд при производстве электроники и обеспечивает высокую производительность.

Благодаря наличию систем автоматического контроля, брак исключен. Современное оборудование установлено на Рыбинском заводе приборостроения. Предприятие выпускает изделия для авиации, космоса и обороны, а также оборудование гражданского назначения.

Так из отдельных элементов создается новая лазерная установка для коррекции зрения и хирургии глаукомы. Многолетний труд Клиники лазерной микрохирургии глаза Александра Тихова в сотрудничестве с Демидовским университетом и рыбинскими приборостроителями. Серия испытаний позади.

«Сейчас нами изготовлен промышленный образец. Там применен твердотельный источник излучения. Таких в России и мире фактически не выпускается», - отметил Андрей Комогорцев - главный инженер Рыбинского завода приборостроения.

Вместо баллонов с токсичным газом - кристалл синтетического граната. Научное открытие представили российскому медицинскому сообществу на конгрессе в Москве.

«Нам приятно и мы гордимся, тем, что у нас в России есть производители высокотехнологического оборудования, в частности, лазерной техники. И среди них, конечно, наши ярославские коллеги. Судя по имеющимся характеристикам, мне кажется, что это очень интересная и перспективная установка», - сказал Борис Малюгин - заместитель ген. директора Межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» им. Академика С.Н.Федорова.

Различия в характеристиках с аналогами есть. У ярославской разработки - тонкий лазерный луч и длина волн - 213 нанометров.

«Мы ожидаем меньшую реакцию со стороны глаза ответную, меньше воспалительный ответ, быстрее заживление», - рассказал Игорь Искаков - зав. операционно-диагностическим блоком Межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» им. Академика С.Н.Федорова.

Масса небольшая - 160 кг. Поэтому, в перспективе аппарат может участвовать и в региональной программе «Мобильная медицина».

«Если на любую из автомобильных платформ поставить эту установку, то в любом сельском населенном пункте можно делать не только рефракционные операции, но и глаукому», - сообщил Александр Тихов - главный врач Клиники лазерной микрохирургии глаза А.Тихова.

Внедрение этой установки в клиническую практику позволит улучшить качество проведения рефракционных операций и операций по лечению глаукомы.