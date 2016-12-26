Авторизация

   

Главное меню  

   

Посещаемость  

0.png5.png1.png0.png1.png3.png4.png4.png
Сегодня:440
Вчера:681
За неделю:440
За месяц:19373
Всего:5101344

О Вас:

  • Ваш IP: 141.8.142.49
  • Браузер: Unknown
  • Версия браузера:
  • Операционная система: Unknown

Посетителей

4
Online
26.12.2016 13:45
   

Какую радиостанцию Вы слушаете чаще всего?

Европа плюс - 27.1%
Шансон - 10.7%
Дорожное радио - 14.9%
Ретро FM - 14.9%
Эхо Москвы - 14.9%
Другие радиостанции - 16.8%

Всего голосов:: 328
   
   

Новости региона  

   

I-UGLICH  

   

BLOG-МЫШКИН  

   
  1. VK
  2. OK
  3. fc
  4. G+
  5. Я
Угличская рекламно-информационная газета "Шанс"

Рекламно-информационаая газета "Шанс"Рекламно-информационная газета «ШАНС».
Газета бесплатных частных объявлений.
добавить на Яндекс
   
   

Три учреждения культуры Ярославской области стали лауреатами престижных международных наград

Подробности
Просмотров: 6

Три учреждения культуры Ярославской области стали лауреатами престижных международных наград

23 декабря в Ярославском художественном музее состоялась презентация проектов-победителей ведущих учреждений культуры региона, получивших международные награды в 2016 году.

– Эти учреждения своей работой делают честь для культуры и искусства нашего региона, – отметила на презентации директор департамента культуры Марина Васильева. – Культурная среда в Ярославской области и музейном сообществе способствует появлению в наших учреждениях замечательных проектов, которые становятся победителями. К концу этого года мы собрали хороший урожай призов.

В 2016 году три учреждения культуры Ярославской области стали лауреатами престижных международных наград. Российский государственный академический театр драмы имени Ф. Г. Волкова стал лауреатом одной из самых престижных наград в области театрального искусства России и Европы – премии Станиславского. Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль» отмечен как серебряный призер фестиваля F@IMP 2.0 за документальный фильм «Музейное действо». А ярославский художественный музей благодаря приложению проекта «Дом в разрезе» на этом же фестивале стал бронзовым призером.

Кроме того, Ярославский художественный музей – единственный российский номинант на звание «Европейский музей года–2016».

– Эта премия учреждена советом Европы и Евросоюзом, – сказала директор музея Алла Хатюхина. – Она является самой престижной в области музейного дела и войти в лист финалистов – это очень большая заслуга для музея. Для нас важно, что мы смогли перестроить деятельность, чтоб отвечать всем требованиям. Проделана большая работа на протяжении последних 5 лет.

На источник:

Похожие статьи

Добавить комментарий

Спасибо, что нашли время оставить Ваш комментарий.

Защитный код
Обновить

   
   

Поиск по объявлениям  

Расширенный поиск
   

Новые статьи  

   
   

Авторизация  

   

Последние объявления  

   
 Статистика по объявлениям:
 Всего объявлений - 1257 
 Размещено - 383   
 За сегодня - 13   
 Вчера - 14 

Рейтинг пользователей :

 1.  александр - 43

 2.  kaprizuglich.ru - 39

 3.  Estate-Service.biz - 34

 4. Мария - 17

 5. Наталья - 16

   

Афоризм дня

  • Люк де Клапье Вовенарг

    Не надо осмеивать общеуважаемые мнения, вы этим только оскорбляете людей, но не убеждаете их.

  • Лао-Цзы

    Кто, предпринимая дело, спешит наскоро достичь результата, тот ничего не сделает. Кто осторожно оканчивает свое дело, как начал, тот не потерпит неудачи.

  • Джеймс Мэттис

    Я пришел с миром, я не захватил с собой артиллерию. Но я умоляю вас, со слезами на глазах: … Если вы захотите меня поиметь — я вас всех убью.

   

Свежий анекдот

  • Свежий анекдот N 63439

    Одна написала:
    "когда ты мечтаешь о возможностях и путешествиях, а твой молодой человек мечтает, чтобы у торгового центра сан сити отвалилась буква Н"

  • Свежий анекдот N 63440

    Я никак не мог попасть на пресс-конференцию нашего Президента, а вопрос задать хочется:
    - Владимир, Владимирович. Вы - человек пенсионного возраста и, как и все мы, пенсионеры, в январе получите ПЯТЬ! ТЫСЯЧ! РУБЛЕЙ! Посоветуйте, как с умом потратить такие сумасшедшие деньжищи?

   

Сегодня в прессе

   
© 2005-2016г. Газета ШАНС. Все права защищены.