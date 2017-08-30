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Центр «Данко» предлагает бесплатные занятия по обучению компьютерной грамотности

Подробности
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Центр «Данко» предлагает бесплатные занятия по обучению компьютерной грамотности

Вниманию пенсионеров и инвалидов! Освоение современных компьютерных технологий означает, что Вы более уверенно чувствуете себя в повседневной жизни.

Сейчас большое распространение получили сенсорные телефоны и планшеты. Они значительно удобнее и быстрее «кнопочных», да и работа на них - процесс увлекательный и приносит большое удовольствие.

Комплексный центр социального обслуживания населения «Данко» предлагает Вам бесплатное обучение работе на Вашем сенсорном телефоне и планшете!

Обучение проводится квалифицированным специалистом в вечернее время (16.00-17.30; 17.30-19.00) небольшими группами (до 5 человек), что позволяет максимально уделять время каждому обучающемуся. В настоящее время запланированы следующие периоды обучения:

  • с 11.09.2017г. по 11.10.2017г.;
  • с 16.10.2017г. по 16.11.2017г.;
  • с 21.11.2017г. по 21.12.2017г.

Для тех же, кто хочет освоить компьютер, центр «Данко» предлагает также бесплатные занятия по обучению компьютерной грамотности ежедневно с 12.00 до 13.00.

Для предоставления услуг в компьютерном классе необходимо написать заявление и предъявить паспорт.

Наш адрес: г.Углич, ул.Победы, д.14-А, 1 этаж, кабинет №6, запись по телефонам: 5-65-52, 8-980-706-21-50.

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