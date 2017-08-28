Учащиеся музыкальной школы принимали участие в XXV международном фестивале «Музыкальный досуг» в итальянском городе Кремона

В августе группа учащихся музыкальной школы принимали участие в XXV международном фестивале «Музыкальный досуг» в итальянском городе Кремона. Полное официальное название фестиваля - International Musical Friendship, IMF. А в немецкоязычном варианте это Musikfreizeit, что и переводится как "музыкальный досуг".

В прошлом году фестиваль IMF («Музыкальный досуг») проходил в Угличе и вызвал массу приятных эмоций. И вот теперь пришла очередь наших итальянских друзей нести "вахту".

Выехали мы ночью и быстро доехали до аэропорта Шереметьево. Водителем был наш добрый и весёлый друг Эдуард Валентинович Кукушкин, которого мы, взрослые, ласково называли просто Эдиком. Нужно сказать, что МАОУ ДЮСШ УМР под руководством Андрея Ражева не отказывает нам в просьбе доставки детей на различные мероприятия, за что мы ему очень благодарны. И всегда Эдуард Валентинович выполняет свою работу блестяще. Хотим сказать большое спасибо нашим немецким друзьям из города - побратима Идштайн за постоянную материальную помощь нашего проекта.

Перелёт был не из лёгких, так как летели мы с пересадкой: сначала до Парижа на аэробусе компании Аэрофлот на новом самолёте « Эльдар Рязанов». Приземлились мы в аэропорту Шарля Де Голя в Париже. Аэропорт внушительный, вверху красивый купол, при входе стоит белое пианино фирмы Ямаха. Через 2 часа вылетели на Милан и были в аэропорту Мальпенса в 15 часов, где нас уже поджидала латышская группа. Трогательная встреча после года разлуки... и наш автобус уже держит путь в направлении Кремоны. Мы прибыли на виллу La Bellotta, уютное и зелёное местечко, которое находится среди полей и лугов в 40 км от Кремоны. Вечером состоялся сбор во внутреннем дворике, знакомство, приветствие всех друзей из разных стран, песни под гитару. Когда дети отправились спать, пришло время для первого педсовета, на котором мы, педагоги, по ставшему уже традиционным распорядку, распределяли между собой музыкальные произведения, над которыми предстояло нам работать в ближайшие 5-6 дней, репетировать, чтобы они в итоге приобрели концертный вид

В угличской делегации были три пианиста – Артур Юдин, Мария Вересова, Юлия Колупаева; скрипачи - Алексей Пучков и Анна Янушевская; тромбонист Максим Пучков, трубач Илья Полковников и саксофонист Павел Соколов; преподаватели - Лариса Владимировна Холмовская и Галина Владимировна Орлова. Одно из условий устроителей фестиваля является то, что члены делегаций должны говорить на английском или немецком языках, поэтому при формировании группы предпочтение отдаётся «говорящим на языках». В 2017 году на фестивале IMF выступали более 100детей из России, Польши, Германии, Италии, Латвии. Естественно, чтобы общаться между собой, и преподаватели и сами учащиеся обязаны говорить на одном из популярных языков.

Традиционно первый концерт на фестивале «Музыкальный досуг» – это концерт педагогов, или доцентов, как это звучит на немецком языке. Он состоялся в Кремоне, в зале для публичных концертов Камера ди Комерчио.

Доценты (преподаватели), как обычно, были из разных стран, и, как обычно, были и «новички».

Концерт представлял из себя интересную программу из сольных выступлений, дуэтов, трио, квартетов и других камерных ансамблей. Публика, состоявшая из учеников, участников фестиваля, а также друзей, родственников и простых горожан, принимала выступление педагогов очень тепло. Нужно отметить, что все преподаватели, которые давно работают на проекте, являются хорошими музыкантами, умеющими играть на нескольких музыкальных инструментах.

Второй концерт камерных ансамблей на фестивале «Музыкального досуга» состоялся в этом же зале через несколько дней, только в нем играли уже ученики.

А вторая, оркестровая часть концерта была перенесена на открытый воздух, на главную площадь Кремоны, которая в переводе называется площадь Коммуны. На этой площади находится главный собор Кремоны. И когда вечерняя Кремона огласилась звуками оркестров нашего фестиваля, это произвело почти фантастическое впечатление. Особенно впечатляюще прозвучало на площади древнего итальянского города произведение Мусоргского в оркестровке Равеля "Богатырские ворота в стольном граде Киеве", которым заканчивалась оркестровая часть. Как приятно вдали от дома, под тёплым итальянским небом слышать русскую музыку и гордиться своей Родиной!

Руководителем симфонического оркестра IMF вот уже несколько лет успешно выступает Я-Вэн Кёлер-Янг, жизнерадостная и очень талантливая уроженка Тайваня, которая уже давно живёт и работает в Инсбруке (Австрия) и умеет на удивление быстро и красиво добиваться слаженного и одухотворённого оркестрового исполнения. Бессменный руководитель духового оркестра- Джованни Гранди, талантливый трубач из Кремоны, связавший свою судьбу с IMF ещё в детстве, участвуя в фестивале в качестве ученика.

Третий концерт «Музыкального досуга» состоялся в городе Крема в церкви Св. Бенедикта и прошёл с ещё большим успехом.

Хочется сказать несколько слов о том, чем нас кормили итальянцы. Принятие трапезы у них превращается в особый ритуал. Здесь не «проходит» русская пословица « Когда я ем, я глух и нем». Здесь все садятся, обсуждают проблемы, просто разговаривают и весь процесс затягивается часа на полтора. На первое подают обычно пасту с различными соусами, на второе обязательно мясное блюдо с овощами или картофельным пюре, на десерт фрукты или что нибудь сладкое. Интересно, что перед пастой хлеб на стол не ставится, его приносят только перед подачей второго блюда. А так хочется кусочком хлеба помакать во вкусный соус, который подаётся с пастой... Кстати, плохим знаком это в Италии не является, сама наблюдала, как смачно это делают итальянцы, более того, это является знаком хозяйке или повару, что кушанье удалось и очень понравилось. Завтрак был всегда сладкий: кофе, чай, хлопья, молоко, масло, хлеб, несколько сортов джема и шоколадная паста, апельсиновый сок, фрукты. Вода всегда стояла на столах в больших количествах, а также её можно было пить из под крана. С 14 до 17 часов все отдыхали, в Италии сиеста. После сиесты проходили олимпиады – спортивные состязания.

В экскурсионную программу было включено посещение музея скрипок в Кремоне, так как именно этот город является столицей скрипок. В нём жили и работали великие итальянские мастера смычковых инструментов XVII столетия Страдивари, Амати, Гварнери и др. А ещё мы посетили город Сермионе с замком Скалигеров и Гротом Катулла, искупались в знаменитом озере Лаго ди Гарди и посетили аквапарк. Вечерами дети пели песни на разных языках, танцевали и играли в игры, тусовались и весело проводили время. Заключительным аккордом фестиваля стала серенада – прощальный концерт преподавателей и детей.

Последний день перед вылетом мы провели в Милане, побродили по старой части города, насладились знаменитыми видами Миланского собора, театра Ла Скала, памятниками Леонардо да Винчи и Джузеппе Гаррибальди. Осмотрели также красивейший старинный замок правителей Милана. Внутри его крепостных стен мы "между делом" расположились для скромной трапезы , которую совершили, сидя на зелёном газоне...

И вот мы снова дома, пересматриваем фотографии, сделанные в Италии, вспоминаем выступления и разговоры, взгляды и улыбки, молчание и смех, песни и игры и понимаем, что часть ЭТОГО мы унесли с собой в своём сердце, что IMF - это неотъемлемая составная нашей жизни, и что мы с надеждой и радостью уже начали обратный отсчёт длиною в 300 с лишним дней, который неизбежно приведёт нас на IMF 2018. До свидания, Италия и здравствуй, Латвия!

Галина Орлова

Лариса Холмовская