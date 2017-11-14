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Дворец Культуры

Ученики 4а класса 7-ой школы стали участниками музейного занятия «Радость моя» в рамках областной конференции

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Ученики 4а класса 7-ой школы стали участниками музейного занятия «Радость моя» в рамках областной конференции

10 ноября в Красной гостиной Угличского Кремля проходила областная научно-практическая конференция «Музей – пространство образования»

В мероприятии участвовали видные ученые (профессор ЯГПУ им.К.Д.Ушинского Злотникова Т.С.) и педагоги-практики из Рыбинского, Тутаевского, Борисоглебского и Угличских районов Ярославской области.

В рамках  конференции было  проведено также практическое мероприятие — музейное занятие на примере картин Сергия Симакова.

Беляева Анастасия Николаевна, научный сотрудник  галереи  православного искусства «Под Благодатным Покровом», для обучающихся 4 «а» класса средней общеобразовательной школы №7 провела  мероприятие «Радость моя».

Ребята узнали историю жизни преподобного Серафима Саровского, учились быть экскурсоводами в галерее «Под Благодатным Покровом» художника Сергия Симакова.  Занятие очень понравилось и детям, и взрослым. Ребята поделились своими впечатлениями с родителями и одноклассниками.

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