10 ноября в Красной гостиной Угличского Кремля проходила областная научно-практическая конференция «Музей – пространство образования»
В мероприятии участвовали видные ученые (профессор ЯГПУ им.К.Д.Ушинского Злотникова Т.С.) и педагоги-практики из Рыбинского, Тутаевского, Борисоглебского и Угличских районов Ярославской области.
В рамках конференции было проведено также практическое мероприятие — музейное занятие на примере картин Сергия Симакова.
Беляева Анастасия Николаевна, научный сотрудник галереи православного искусства «Под Благодатным Покровом», для обучающихся 4 «а» класса средней общеобразовательной школы №7 провела мероприятие «Радость моя».
Ребята узнали историю жизни преподобного Серафима Саровского, учились быть экскурсоводами в галерее «Под Благодатным Покровом» художника Сергия Симакова. Занятие очень понравилось и детям, и взрослым. Ребята поделились своими впечатлениями с родителями и одноклассниками.
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