В погоне за призраком успеха люди зачастую строят первую половину жизни на чужом несчастье и огромном количестве ошибок. А затем проводят вторую половину жизни, исправляя допущенные ошибки или витают в облаках в поисках счастья.

Жизнь сама по себе - ни благо, ни зло: она вместилище и блага и зла, смотря по тому, во что вы сами превратили ее.