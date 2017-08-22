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Углич посетила директор Департамента экономики области - Екатерина Троицкая

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Углич посетила директор Департамента экономики области - Екатерина Троицкая

Углич, с рабочим визитом, посетила заместитель Председателя Правительства ЯО, директор Департамента экономики - Екатерина Троицкая

Главной целью визита Екатерины Николаевны Троицкой стал мониторинг проблем, с которыми сталкивается наш район.

"Рейтинг 76", проблемы бюджета Угличского района, работа с фискальными органами - эти и другие вопросы были затронуты на совещании.

До совещания, Екатерина Троицкая провела рабочую встречу с Главой Угличского района Анатолием Курициным. Анатолий Геннадьевич выразил надежду на дальнейшую плодотворную работу и пообещал Екатерине Николаевне, что приложит все свои силы и силы своей команды для того, чтобы Углич стал одним из лидеров Ярославской области.

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