  • Церковь дивная. Алексеевский монастырь

  • Церковь Флора и Лавра
  • Угличский Кремль. Набережная
  • Гостиница Москва
  • Угличская ГЭС
  • Вы здесь:  
  • Главная
  • Новости
  • В рамках фестиваля "Зимние забавы в Угличе" состоялся I этап Кубка Поволжья по снегоходному спорту

Сегодня

Новости региона

I-UGLICH

  • Угличская рекламно-информационная газета "Шанс"
  • Рекламно-информационаая газета "Шанс"Рекламно-информационная газета «ШАНС».
    Газета бесплатных частных объявлений.
    добавить на Яндекс
Это радио реклама

Угличская птицефабрика получила высокую оценку международной выставке «Продэкспо-2017»

Подробности
Просмотров: 3

Угличская птицефабрика получила высокую оценку международной выставке «Продэкспо-2017»

Предприятия Ярославской области получили высокую оценку на 24-й международной выставке «Продэкспо-2017»

​Предприятия Ярославской области приняли участие в международном форуме «Продэкспо» в Москве. Наш регион представляли ЗАО «Атрус», ООО «Молочные продукты», ООО «Ярмолпрод», ООО «Угличская птицефабрика» и ООО «Собрание».

На выставке были достигнуты предварительные договоренности с крупными торговыми сетями и предприятиями из других регионов на поставку ярославской продукции.

В рамках мероприятия также состоялось подведение итогов конкурса «Лучший продукт – 2017». ООО «Молочные продукты» награждено серебряной и бронзовой медалями. Также почетную медаль за вклад в развитие пищевой и перерабатывающей промышленности получил генеральный директор предприятия Андрей Иванников.

Форум «Продэкспо» является крупнейшим в России и Восточной Европе. Это самое авторитетное ежегодное событие в сфере продовольствия и напитков, включая алкоголь. В течение более чем 20 лет оно определяет вектор развития отечественной пищевой индустрии.

Продвигая на российский рынок качественные продукты питания, «Продэкспо» способствует реализации приоритетных национальных проектов, направленных на повышение уровня жизни в стране.

Похожие статьи

Добавить комментарий

Спасибо, что нашли время оставить Ваш комментарий.

Защитный код
Обновить

Сегодня в прессе

Афоризм дня

Свежий анекдот

  • Свежий анекдот N 63939

    Пытаясь найти логику в словах жены, вынес себе мозг сам.

  • Свежий анекдот N 63940

    Где-то на лавке сидит плюшевый мишка и мечтает чтобы его купили.
    Где-то молодой человек ждёт не дождётся когда наступит этот День и он подарит девушке плюшевого мишку.
    Где-то девушка молится чтобы ей подарили что угодно, но только не плюшевого мишку.