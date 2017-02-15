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Угличские предприятия примут участие в межрегиональной ярмарке товаропроизводителей

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Угличские предприятия примут участие в межрегиональной ярмарке товаропроизводителей

В Ярославле пройдет межрегиональная ярмарка товаропроизводителей

​17 февраля на площади Труда в Ярославле пройдет межрегиональная ярмарка товаропроизводителей. В ней примут участие около 50 предприятий. В широком ассортименте будет представлена продукция мясоперерабатывающих, молокоперерабатывающих производств, фермерских хозяйств Ярославского, Угличского, Рыбинского, Ростовского, Пошехонского, Даниловского и других районов.

Ярмарка продлится по 26 февраля. Часы работы: с 10 до 18.

Мероприятие проводится при поддержке Правительства области и мэрии Ярославля в целях реализации программы импортозамещения на территории региона и обеспечения доступности социально значимых продуктов питания для населения по низким ценам, а также продвижения новых брендов местных сельхозпроизводителей.

В настоящее время малым предприятиям сложно вывести свою продукцию на полки крупных федеральных сетевых компаний из-за жестких требований, бонусов и условий поставки. Малые торговые форматы, такие как ярмарка, позволят товаропроизводителям расширить рынки сбыта, увеличить объемы выпуска продукции.

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