Угличский водоканал, возьмет на себя водоснабжение Мышкинского и других районов

Виталий Ткаченко: «Правительство области продолжает работу по решению проблем водоканалов»

​Заместитель Председателя регионального Правительства Виталий Ткаченко провел очередное рабочее совещание по решению проблем водохозяйственного комплекса. Участие в нем приняли специалисты областного департамента ЖКХ и регулирования тарифов, Ярославской генерирующей компании и Ярославского водоканала.

– Рабочая группа собирается еженедельно по понедельникам. В повестку, как правило, включены вопросы, связанные с передачей полномочий по водоснабжению и водоотведению с муниципального уровня на региональный, а также меры, связанные с функционированием и реконструкцией очистных сооружений и водозаборов на территории области, – сообщил Виталий Ткаченко. – Мы ищем технологические решения и источники финансирования, изучаем возможности укрупнения существующих водоканалов. Например, планируется, что

Угличский водоканал, возьмет на себя водоснабжение Мышкинского и других соседних районов.

Сейчас мы обсуждаем, сколько именно районов к нему прикрепить и как это будет реализовано. Разбираем юридическую сторону вопроса.

Параллельно рабочая группа занимается другим не менее важным направлением – участием Ярославской области в федеральном проекте «Чистая Волга». Напомним, ранее в ходе оперативного совещания врио губернатора Дмитрий Миронов сообщил, что Министерство природных ресурсов и экологии РФ уже приступило к разработке паспорта данного проекта и ведет сбор и анализ информации из регионов.

– На уровне Федерации поддержана наша инициатива по программе «Сделаем Волгу чистой рекой», – отметил Виталий Ткаченко. – Ярославские специалисты вошли в состав рабочей группы Министерства природных ресурсов, и мы рассчитываем, что к середине года будут определены источники финансирования, в том числе из средств федерального бюджета. Это позволит рассчитать необходимый размер нашего софинансирования и определиться с поиском инвесторов. Только после этого станут понятными сроки реализации данной программы. Но в среднем мы рассчитываем завершить ее в течение трех–пяти лет. При этом ощутимые результаты жители области смогут почувствовать уже через два–три года. Так, в 2018-м мы планируем запустить в строй станции обезжелезивания на «водозаборах» в тех районах, где сегодня вода из под крана течет коричневого цвета. Будут начаты работы по присоединению Песочного и Дюдьково к Рыбинским очистным сооружениям.

Помимо этого, в рамках программы ведется работа по инвентаризации всех очистных сооружений региона и выявлению источников загрязнения. По словам Виталия Ткаченко, из более чем тысячи работающих на территории области предприятий разрешение на сброс в Волгу стоков имеют лишь 120. Остальные сбрасывают стоки нелегально.

– В настоящий момент мы выявляем нарушителей и привлекаем их к ответственности. Все организации на территории региона должны действовать в рамках правового поля, – подчеркнул Виталий Ткаченко. – Конечно, работа масштабная по всем направлениям. И к ней мы намерены привлечь депутатов областной Думы. Все желающие могут войти в состав рабочей группы. Наша общая задача – обеспечить качественную питьевую воду для жителей Ярославской области и сделать все возможное для улучшения состояния одной из главных водных артерий России – реки Волги.