Угличской межрайонной прокуратурой пресечены нарушения экологического законодательства на водном объекте
Межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения природоохранного законодательства на территории с Заозерье Угличского муниципального района.
Установлено, что в нарушение Федерального закона «Об отходах производства и потребления» в самом центре села Заозерье Ильинского сельского поселения в районе мостового перехода реки Устье организована несанкционированная свалка из полиэтиленовых мешков и строительного мусора, которая выполняет функции плотины.
Непринятие руководством поселения мер по ликвидации свалки ухудшает санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку поселения, загрязняет водоем и создает угрозу жизни и развития водных биологических ресурсов.
По результатам проверки в адрес главы администрации Ильинского сельского поселения внесено представление, исполнение которого взято на особый контроль.
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