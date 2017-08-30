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Угличской межрайонной прокуратурой пресечены нарушения экологического законодательства на водном объекте

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Угличской межрайонной прокуратурой пресечены нарушения экологического законодательства на водном объекте

Угличской межрайонной прокуратурой пресечены нарушения экологического законодательства на водном объекте

Межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения природоохранного законодательства на территории с Заозерье Угличского муниципального района.

Установлено, что в нарушение Федерального закона «Об отходах производства и потребления» в самом центре села Заозерье Ильинского сельского поселения в районе мостового перехода реки Устье организована несанкционированная свалка из полиэтиленовых мешков и строительного мусора, которая выполняет функции плотины.

Непринятие руководством поселения мер по ликвидации свалки ухудшает санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку поселения, загрязняет водоем и создает угрозу жизни и развития водных биологических ресурсов.

По результатам проверки в адрес главы администрации Ильинского сельского поселения внесено представление, исполнение которого взято на особый контроль.

И.о.межрайонного прокурора
советник юстиции Н.М.Елисеева

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