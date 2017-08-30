  • Церковь дивная. Алексеевский монастырь

  • Церковь Флора и Лавра
  • Угличский Кремль. Набережная
  • Гостиница Москва
  • Угличская ГЭС
  • Новости
  • Угличской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения законодательства пожарной безопасности на землях особо-охраняемых природных территорий

Сегодня

Морг

Новости региона

  • Угличская рекламно-информационная газета "Шанс"
  • Рекламно-информационаая газета "Шанс"Рекламно-информационная газета «ШАНС».
    Газета бесплатных частных объявлений.
    добавить на Яндекс
Webbankir

Угличской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения законодательства пожарной безопасности на землях особо-охраняемых природных территорий

Подробности
Просмотров: 13

Угличской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения законодательства пожарной безопасности на землях особо-охраняемых природных территорий

Угличской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения законодательства пожарной безопасности на землях особо-охраняемых природных территорий

Межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в лесах на территории Угличского муниципального района.

Установлено, что ООО «Фирма Поиск» г. Москва является арендатором государственного лесного фонда, расположенного на землях Слободского сельского поселения Угличского района и входящего в территорию Государственного природного заказника «Верхневолжский (зоологический»).

В нарушение Лесного кодекса РФ, Правил пожарной безопасности на земельном участке ООО «Фирма Поиск» обнаружена захламленность территории порубочными остатками, что создает угрозу пожарной безопасности, нарушает права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду.

По результатам проверки в отношении юридического и должностного лица возбуждены дела об административном правонарушении по ч.1 ст.8.32 КоАП РФ.

Постановлением государственного инспектора Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору должностное и юридического лицо ООО «Фирма Поиск» привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 10.000 и 50.000 рублей.

Устранение нарушений законодательства на территории Верхневолжского заказника находится в прокуратуре на контроле.

И.о.межрайонного прокурора
советник юстиции Н.М.Елисеева

Похожие статьи

Добавить комментарий

Спасибо, что нашли время оставить Ваш комментарий.

Защитный код
Обновить

Сегодня в прессе

Афоризм дня

  • Михаил Мамчич

    Салат из крабовых палочек... Хорошо, что не из овечьих шариков...

  • Марк Туллий Цицерон

    Влюбленный в себя соперников не имеет.

  • Овидий

    Если ты в здравом уме, не мечтай, что верна тебе будет Та, что в объятья твои пала с такой быстротой.

Свежий анекдот

  • Свежий анекдот N 65914

    Ходил на фотоохоту - завалил семь горизонтов.

  • Свежий анекдот N 65915

    фокусник: загадай любую карту.
    я: *загадываю топографическую карту нижегородской области*
    фокусник: *не справляется*