Угличской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения законодательства пожарной безопасности на землях особо-охраняемых природных территорий

Угличской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения законодательства пожарной безопасности на землях особо-охраняемых природных территорий

Межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в лесах на территории Угличского муниципального района.

Установлено, что ООО «Фирма Поиск» г. Москва является арендатором государственного лесного фонда, расположенного на землях Слободского сельского поселения Угличского района и входящего в территорию Государственного природного заказника «Верхневолжский (зоологический»).

В нарушение Лесного кодекса РФ, Правил пожарной безопасности на земельном участке ООО «Фирма Поиск» обнаружена захламленность территории порубочными остатками, что создает угрозу пожарной безопасности, нарушает права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду.

По результатам проверки в отношении юридического и должностного лица возбуждены дела об административном правонарушении по ч.1 ст.8.32 КоАП РФ. Постановлением государственного инспектора Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору должностное и юридического лицо ООО «Фирма Поиск» привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 10.000 и 50.000 рублей.

Устранение нарушений законодательства на территории Верхневолжского заказника находится в прокуратуре на контроле.

И.о.межрайонного прокурора

советник юстиции Н.М.Елисеева