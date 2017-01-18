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Уничтожен немецкий сыр

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Уничтожен немецкий сыр

О выявлении запрещенной к ввозу продукции

 

Специалистами Управления Россельхознадзора по Ярославской области совместно с Ярославской транспортной Прокуратурой 17 января 2017 года в целях обеспечения реализации Указа Президента Российской Федерации от 29 июля 2015 г. № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», Постановлений Правительства Российской Федерации от 07 августа 2014 г. № 778, от 25 июня 2015 года № 625, от 31.07.2015 года № 774, проведены проверки индивидуальных предпринимателей, по выявлению запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции.

В ходе проверок, у шести индивидуальных предпринимателей выявлена реализация сыра с голубой и белой плесенью производства Германия, ввезенного на территорию Российской Федерации в обход санкций, что подтверждается маркировкой на упаковке. Общий вес запрещенной продукции 11 кг 303 грамма.

Кроме того, товаросопроводительная документация и документы, подтверждающие качество и безопасность на сыр отсутствовали.

Сыры (производства Германия) изъяты из оборота в присутствии индивидуальных предпринимателей и уничтожены 17.01.2016г методом сжигания на комплексе термического обеззараживания отходов ОАО «РЖД».

Пресс-служба Россельхознадзора по Ярославской области
ул. Республиканская д. 27
тел. 30-47-75

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