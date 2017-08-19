  • Церковь дивная. Алексеевский монастырь

  • Церковь Флора и Лавра
  • Угличский Кремль. Набережная
  • Гостиница Москва
  • Угличская ГЭС
  • Новости
  • Уникальная разработка ярославских судостроителей позволит обслуживать туристические маршруты по новому

Сегодня

Морг

Новости региона

  • Угличская рекламно-информационная газета "Шанс"
  • Рекламно-информационаая газета "Шанс"Рекламно-информационная газета «ШАНС».
    Газета бесплатных частных объявлений.
    добавить на Яндекс
Webbankir

Уникальная разработка ярославских судостроителей позволит обслуживать туристические маршруты по новому

Подробности
Просмотров: 19

Уникальная разработка ярославских судостроителей позволит вывести речные туристические маршруты на новый уровень

Уникальная разработка ярославских судостроителей позволит вывести речные туристические маршруты на новый уровень

Вместе с мэрами Союза городов Золотого кольца глава региона Дмитрий Миронов совершил сегодня прогулку по Волге на скоростной моторной яхте на подводных крыльях.

Эта уникальная разработка, созданная судостроителями ярославской компании «Паритет», уже хорошо зарекомендовала себя на морских туристических маршрутах по всему миру. В настоящее время с участием данных прогулочных катеров прорабатывается вопрос создания новых туристических маршрутов на волжском направлении.

– Недавно с рабочим визитом мы побывали в Крыму, где прогулочные катера компании «Паритет» уже хорошо зарекомендовали себя, – сказал Дмитрий Миронов. – Сейчас наша задача, чтобы подобные туристические маршруты развивались и в нашей области, и у наших коллег – членов Союза городов Золотого кольца. Уверен, что уникальная разработка ярославских судостроителей позволит вывести данное туристическое направление на новый уровень.

По словам соучредителя компании Алексея Лукьянова, особенность данной модели заключается в том, что яхта встречает волну не корпусом, а крылом. Это, в свою очередь, дает возможность не сбрасывать скорость на волне и разгоняться до 80 километров в час. Свои катера компания оснастила уникальным оборудованием, которое во время поездки позволяет совершать виртуальные путешествия.

– Одно из наших судов, представленных сегодня, оборудовано прототипом системы, дополненной виртуальной реальностью, – рассказал Алексей Лукьянов. – Мы дополняем эту реальность ощущениями пилота. В итоге, когда наш пассажир надевает специальные очки, он как бы погружается в разные пространства: сначала летит на подводном крыле, потом ощущает себя в кабинете самолета, который совершает полет над Ярославлем, над исторической частью города, а потом уходит в космос. Цифровые технологии позволяют сегодня моделировать такие путешествия. Облетев один раз Землю, наш пассажир возвращается на Волгу и совершает посадку на воду у наших мостов.

По техническим параметрам судно имеет длину 15,5 метра, оснащено двумя дизелями по 400 л. с. и может разместить на борту до 40 пассажиров.

Похожие статьи

Добавить комментарий

Спасибо, что нашли время оставить Ваш комментарий.

Защитный код
Обновить

Сегодня в прессе

Афоризм дня

  • Публий Сир

    Раздор придает большую ценность согласию.

  • Марк Туллий Цицерон

    Мы рождены затем, чтобы объединиться с нашими братьями - людьми и со всем родом человеческим.

  • Публий Сир

    Чужим пороком мудрый исправляет свой.

Свежий анекдот

  • Свежий анекдот N 65822

    Сижу дома, болею, никого не трогаю, телефонный звонок. Я:
    - Але...
    Сразу:
    - Ах ты ж скотина, ты где шляешься, самолет сейчас улетит, быстро на регистрацию...
    Так как я не скотина и никуда лететь не собираюсь, взяв себя в руки говорю:
    - Лети сама, я с тобой не лечу я вообще люблю другую и пошла ты подруга лесом. Я долго тебе хотел это сказать...
    - Ах тыж скотина, да мой папа тебе бизнес дал, да он тебя в бараний рог и в асфальт закатает...
    - Да я твого папу видел с тобой на елке, лети сама, ты мне надоела, и выключил телефон.
    Так ошиблись телефоном, но и вывод - надо все таки быть культурнее.

  • Свежий анекдот N 65823

    Умер создатель кодировки KOI8-R Андрей Ache Чернов‍.
    Вечная п©п╟п╪я▐я┌я▄