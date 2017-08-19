Уникальная разработка ярославских судостроителей позволит обслуживать туристические маршруты по новому

Уникальная разработка ярославских судостроителей позволит вывести речные туристические маршруты на новый уровень

Вместе с мэрами Союза городов Золотого кольца глава региона Дмитрий Миронов совершил сегодня прогулку по Волге на скоростной моторной яхте на подводных крыльях.

Эта уникальная разработка, созданная судостроителями ярославской компании «Паритет», уже хорошо зарекомендовала себя на морских туристических маршрутах по всему миру. В настоящее время с участием данных прогулочных катеров прорабатывается вопрос создания новых туристических маршрутов на волжском направлении.

– Недавно с рабочим визитом мы побывали в Крыму, где прогулочные катера компании «Паритет» уже хорошо зарекомендовали себя, – сказал Дмитрий Миронов. – Сейчас наша задача, чтобы подобные туристические маршруты развивались и в нашей области, и у наших коллег – членов Союза городов Золотого кольца. Уверен, что уникальная разработка ярославских судостроителей позволит вывести данное туристическое направление на новый уровень.

По словам соучредителя компании Алексея Лукьянова, особенность данной модели заключается в том, что яхта встречает волну не корпусом, а крылом. Это, в свою очередь, дает возможность не сбрасывать скорость на волне и разгоняться до 80 километров в час. Свои катера компания оснастила уникальным оборудованием, которое во время поездки позволяет совершать виртуальные путешествия.

– Одно из наших судов, представленных сегодня, оборудовано прототипом системы, дополненной виртуальной реальностью, – рассказал Алексей Лукьянов. – Мы дополняем эту реальность ощущениями пилота. В итоге, когда наш пассажир надевает специальные очки, он как бы погружается в разные пространства: сначала летит на подводном крыле, потом ощущает себя в кабинете самолета, который совершает полет над Ярославлем, над исторической частью города, а потом уходит в космос. Цифровые технологии позволяют сегодня моделировать такие путешествия. Облетев один раз Землю, наш пассажир возвращается на Волгу и совершает посадку на воду у наших мостов.

По техническим параметрам судно имеет длину 15,5 метра, оснащено двумя дизелями по 400 л. с. и может разместить на борту до 40 пассажиров.