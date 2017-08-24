Уникальное судно на подводных крыльях «Комета 120М» строят на Рыбинском заводе «Вымпел»

Судно на подводных крыльях «Комета 120М» выведено из эллинга на достроечный стапель

Судно на подводных крыльях проекта 23160 «Комета 120М» переведено из судосборочного цеха-эллинга судостроительного завода «Вымпел» на достроечное место.

Это следующий этап в создании первого в России инновационного судна на подводных крыльях.

Прежде чем перевести «Комету», были завершены работы по установке валопроводов и механизмов, были установлены главные и вспомогательные двигатели, завершены работы по установке насыщения, изоляции и монтажу систем.

В ближайшее время предстоит выполнить центровку и окончательную установку двигателей. Затем специалисты приступят к электромонтажным работам, произведут окраску корпуса судна.