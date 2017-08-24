Судно на подводных крыльях «Комета 120М» выведено из эллинга на достроечный стапель
Судно на подводных крыльях проекта 23160 «Комета 120М» переведено из судосборочного цеха-эллинга судостроительного завода «Вымпел» на достроечное место.
Это следующий этап в создании первого в России инновационного судна на подводных крыльях.
Прежде чем перевести «Комету», были завершены работы по установке валопроводов и механизмов, были установлены главные и вспомогательные двигатели, завершены работы по установке насыщения, изоляции и монтажу систем.
В ближайшее время предстоит выполнить центровку и окончательную установку двигателей. Затем специалисты приступят к электромонтажным работам, произведут окраску корпуса судна.
После спуска на воду, Комета будет отправлена для проведения отделочных работ и ходовых испытаний на Черное море. В сезон 2018 года планируется начать эксплуатацию СПК «Комета 120М» на маршрутах Черноморского бассейна.
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