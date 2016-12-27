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В 2016 году в области отремонтировано более 140 километров дорог

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В 2016 году в области отремонтировано более 140 километров дорог

В 2016 году в Ярославской области отремонтировано более 140 километров дорог

​В 2016 году за счет средств регионального и федерального бюджетов в Ярославской области построено и реконструировано 13,8 километра дорог. Из них 11,4 километра – автомобильные дороги регионального значения, 2,4 километра – дороги местного значения. Основные работы проведены в Борисоглебском, Большесельском, Рыбинском, Некоузском муниципальных районах, а также в городе Ярославле.

При финансовой поддержке регионального бюджета в рамках регионального проекта «Обустроим область к юбилею!» выполнен текущий ремонт 108 километров участков муниципальных автодорог и ремонт придомовых территорий многоквартирных жилых домов общей площадью 380 тысяч квадратных метров (всего – 535 объектов).

Кроме того, в рамках действующей государственной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области 2014-2022 гг.» в 2016 году проведен капитальный ремонт 275 погонных метров мостовых переходов – моста через реку Которосль на Юго-Западной окружной дороге и путепровода через железнодорожные пути по улице Нефтяников с подходами. Также выполнен текущий ремонт участков автодорог дорог опорной сети региона общей протяженностью 32 километра.

Ярославская область одной из первых подготовила заявку на участие в стратегическом проекте Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги». Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации «Ярославская» в 2016 году прошла все необходимые согласования, что позволило региону претендовать на получение финансовой поддержки дорожной деятельности в размере 625 миллионов рублей на 2017 год и 730 миллионов рублей на 2018 год.

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