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В Брейтовском районе изучают затопленные святыни Мологского края

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В Брейтовском районе изучают затопленные святыни Мологского края

​В Брейтовском районе стартовал новый проект по исследованию затопленных территорий бывшего Мологского края. Он посвящен исчезнувшим под водой святыням.

К работе приступила разведывательно-водолазная команда под руководством подводного исследователя, лауреата премии «Человек года» Русского географического общества Константина Богданова. Проект направлен на изучение Рыбинского водохранилища в наиболее интересных с исторической точки зрения участках Мологского и Рыбинского уездов.

Исследования начались в местечке Ветрено на местной базе водных видов спорта. Первые погружения проведены в месте, где располагалась бывшая дворянская усадьба Мусиных-Пушкиных Иловна.

Она была затоплена в 1940-х годах. Водолазы обнаружили остатки самого дома, кирпичных дорожек, а также аркады набережной. Все это они зафиксировали на видео. Своими впечатлениями от увиденного поделился редактор сайта «Наш Брейтовский район» Андрей Тутариков.

– До старта этого проекта я предполагал, что на дне Рыбинского моря лежат в лучшем случае кирпичи и остатки фундаментов... Но, когда увидел своими глазами на видео после погружения под воду хорошо сохранившиеся остатки усадьбы Мусиных-Пушкиных, был просто поражен! – рассказывает Андрей Тутариков. – История Брейтовского района, Ярославской области, Рыбинского моря благодаря этим людям раскрашивается совсем новыми красками и эмоциями. Начинается совершенно новый исследовательский, исторический, научный, культурный проект, который уже дает уникальные открытия. И их будет намного больше!

В дальнейших планах ученых – продолжение исследования села Ветрино, а также села Леонтьевского. Намерены изучить поисковики еще и территорию Югской Дорофеевой пустыни и деревни Осмерицы, где располагался когда-то кирпичный завод Ватутина. Результаты работы исследователи собираются оформить с применением современных мультимедийных технологий. По словам руководителя проекта Константина Богданова, есть идея снять и оформить обнаруженные объекты в формате 3D, выставив их затем на обозрение музейной публики.

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