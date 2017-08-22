В День Государственного флага в регионе организуют три праздничных флешмоба

​22 августа в регионе пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага.

В Ярославле на улице Кирова с 16 до 18 часов в честь Дня Госсударственного флага жителей и гостей города ждут мастер-классы и флешмоб, в рамках которого будет создана масштабная фотозона.

Малыши также смогут принять участие в конкурсе рисунка на тему праздника, а взрослые – ответить на вопросы викторины и получить призы.

В культурно-просветительском центре имени Терешковой праздник начнется в 17 часов. В этот день всем посетителям здесь будут раздавать ленты цвета российского флага. В концертном блоке «Ширь российская – ширь бескрайняя» примут участие коллективы ансамбля народной песни «Калинушка» и ансамбля танца «Росинки», а в перерывах между концертными номерами ведущие устроят викторины на тему государственной символики и российских традиций. Завершится программа возле планетария в 18.20 запуском воздушных шаров красного, синего и белого цветов.

Еще один флешмоб в этот день пройдет на Советской площади. В 17.30 его участники выстроятся в виде российского флага. Затем они исполнят танцевальный номер, перестроятся в слово «Россия» и отпустят в небо шары цветов триколора.

И третий флешмоб запланирован на 18 часов. У Знаменской башни будет создан живой флаг. Участвовать могут все желающие. Для этого необходимо прийти в одежде белого, синего или красного цвета. Съемка этого флешмоба будет производиться с квадрокоптера. Также здесь будет организована интересная праздничная программа.