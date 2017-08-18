В эти выходные в Ярославле пройдут праздничные мероприятия, посвященные 50-летию Золотого кольца России

19 августа в Ярославле пройдут мероприятия, посвященные 50-летию Золотого кольца России.

Ключевым событием деловой программы станет визит глав городов, входящих в этот туристический маршрут.

Запланировано подписание хартии о намерениях сотрудничества в рамках создания Союза городов Золотого кольца.

С инициативой создания этого объединения выступил глава Ярославской области Дмитрий Миронов. Союз призван объединить ресурсы городов в единое целое, сформировать единую туристическую политику на территории всего маршрута.

– Скоординированная деятельность и объединение ресурсов администраций городов, которые войдут в союз, позволят пополнить муниципальные и региональные бюджеты, создать дополнительные рабочие места, улучшить инфраструктуру, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – При этом сами города станут точками притяжения туристов и реализуют свои интересы по увеличению экономических и социокультурных эффектов от перезагрузки Золотого кольца.

Развлекательная программа празднования представлена целым рядом масштабных фестивалей.

Гастрономический фестиваль «Пир на Волге» проходит второй год, но уже признан одним из самых крупных тематических событий на территории Центральной России. Рестораны города представят свои лучшие блюда на суд гостей. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по приготовлению фирменных блюд ведущих шеф-поваров. В фестивале примут участие ведущие «Контрольной закупки» Антон Привольнов и Наталья Семенихина, бренд-шеф Максим Копылов, известный кулинар и ведущий Григорий Мосин, участница шоу «Танцы на ТНТ» София Кольбедюк (SOFA), певица, актриса и телеведущая Анна Семенович. Открытие площадок фестиваля состоится в 10.00 на Стрелке.

С 12.00 до 20.00 на улице Подзеленье, под стенами древнего монастыря, развернется «Былина-Фест». Гостей фестиваля ждет погружение в мир древнерусского эпоса: сражения богатырей и княжеская дружина, мастер-классы по стрельбе из лука, метанию топоров и вязке узлов, игры и конкурсы, ярмарка, живая музыка. Наполнение каждой площадки фестиваля основано на исторических источниках.

Ценители народных художественных промыслов и ремесел по достоинству оценят ярмарку, организованную в рамках фестиваля «Ярославский базар». Она будет работать с 10.00 на Волжской набережной, рядом с Арсенальной башней. Здесь можно не только приобрести изделия ярославских мастеров, но и принять участие в мастер-классах.

Одно из самых любимых и ожидаемых ярославцами событий международного уровня – фестиваль искусств «Преображение». В Ярославском музее-заповеднике сольются в унисон голоса хоровой капеллы «Ярославия» и колокольные звоны. Также запланированы концерты в храмах, выставки художников и фотографов.

Программа фестиваля трехдневная, с 18 по 20 августа. Праздничные мероприятия 19 августа начнутся в 11.30. Кульминацией дня станет опера Н. Римского-Корсакова «Царская невеста» в 21.00.