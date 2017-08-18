  • Церковь дивная. Алексеевский монастырь

  • Церковь Флора и Лавра
  • Угличский Кремль. Набережная
  • Гостиница Москва
  • Угличская ГЭС
  • Новости
  • В эти выходные в Ярославле пройдут праздничные мероприятия, посвященные 50-летию Золотого кольца России

Сегодня

Морг

Новости региона

  • Угличская рекламно-информационная газета "Шанс"
  • Рекламно-информационаая газета "Шанс"Рекламно-информационная газета «ШАНС».
    Газета бесплатных частных объявлений.
    добавить на Яндекс
Webbankir

В эти выходные в Ярославле пройдут праздничные мероприятия, посвященные 50-летию Золотого кольца России

Подробности
Просмотров: 106

В эти выходные в Ярославле пройдут праздничные мероприятия, посвященные 50-летию Золотого кольца России

19 августа в Ярославле пройдут мероприятия, посвященные 50-летию Золотого кольца России.

Ключевым событием деловой программы станет визит глав городов, входящих в этот туристический маршрут.

Запланировано подписание хартии о намерениях сотрудничества в рамках создания Союза городов Золотого кольца.

С инициативой создания этого объединения выступил глава Ярославской области Дмитрий Миронов. Союз призван объединить ресурсы городов в единое целое, сформировать единую туристическую политику на территории всего маршрута.

– Скоординированная деятельность и объединение ресурсов администраций городов, которые войдут в союз, позволят пополнить муниципальные и региональные бюджеты, создать дополнительные рабочие места, улучшить инфраструктуру, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – При этом сами города станут точками притяжения туристов и реализуют свои интересы по увеличению экономических и социокультурных эффектов от перезагрузки Золотого кольца.

Развлекательная программа празднования представлена целым рядом масштабных фестивалей.

Гастрономический фестиваль «Пир на Волге» проходит второй год, но уже признан одним из самых крупных тематических событий на территории Центральной России. Рестораны города представят свои лучшие блюда на суд гостей. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по приготовлению фирменных блюд ведущих шеф-поваров. В фестивале примут участие ведущие «Контрольной закупки» Антон Привольнов и Наталья Семенихина, бренд-шеф Максим Копылов, известный кулинар и ведущий Григорий Мосин, участница шоу «Танцы на ТНТ» София Кольбедюк (SOFA), певица, актриса и телеведущая Анна Семенович. Открытие площадок фестиваля состоится в 10.00 на Стрелке.

С 12.00 до 20.00 на улице Подзеленье, под стенами древнего монастыря, развернется «Былина-Фест». Гостей фестиваля ждет погружение в мир древнерусского эпоса: сражения богатырей и княжеская дружина, мастер-классы по стрельбе из лука, метанию топоров и вязке узлов, игры и конкурсы, ярмарка, живая музыка. Наполнение каждой площадки фестиваля основано на исторических источниках.

Ценители народных художественных промыслов и ремесел по достоинству оценят ярмарку, организованную в рамках фестиваля «Ярославский базар». Она будет работать с 10.00 на Волжской набережной, рядом с Арсенальной башней. Здесь можно не только приобрести изделия ярославских мастеров, но и принять участие в мастер-классах.

Одно из самых любимых и ожидаемых ярославцами событий международного уровня – фестиваль искусств «Преображение». В Ярославском музее-заповеднике сольются в унисон голоса хоровой капеллы «Ярославия» и колокольные звоны. Также запланированы концерты в храмах, выставки художников и фотографов.

Программа фестиваля трехдневная, с 18 по 20 августа. Праздничные мероприятия 19 августа начнутся в 11.30. Кульминацией дня станет опера Н. Римского-Корсакова «Царская невеста» в 21.00.

Похожие статьи

Добавить комментарий

Спасибо, что нашли время оставить Ваш комментарий.

Защитный код
Обновить

Сегодня в прессе

Афоризм дня

Свежий анекдот

  • Свежий анекдот N 65812

    Одесса. Парикмахерская. Пусто. Два пожилых мастера играют в шахматы.
    Заходит посетитель:
    - А где Моня?
    Мастер, не отрывая взгляда от шахматной доски:
    - А зачем вам Моня?
    - Понимаете, я его постоянный клиент, хотел постричься.
    - Вы посмотрите на него! С такими постоянными клиентами можно с голоду помереть! Моня уже семь месяцев, как в Израиле, и приходит его постоянный клиент!

  • Свежий анекдот N 65813

    Знаете, в чем стыднее всего признаваться, когда у тебя 10-летний стаж IT-шника и ты пришел работать в новый суровый мужской коллектив в серьезную около-государственную контору? Нет, не в том, что у тебя никогда не было женщины, а в том что ты не умеешь пользоваться системой активации продуктов Microsoft...