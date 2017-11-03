28 октября в городе Тутаев состоялся межрегиональный турнир по самбо памяти Маршала СССР Толбухина
В тернире по самбо приняло участие более 150 спортсменов из разных городов РФ.
От города Углича принимали участие три спортсмена Ткаленко Андрей, Генералов Фёдор, Тураев Аслан.
Тураев Аслан проведя четыре схватки занял 3-е место, остальные спортсмены проявив волю к победе заняли 5-6 места. Пожелаем в дальнейшем успешных стартов и новых побед юным самбистам.
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