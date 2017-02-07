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В художественной галерее "УГЛЪ" открылась выставка "Правда жизни. Незабытые имена ХХ века"

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В художественной галерее

"Правда жизни. Незабытые имена ХХ века" - выставка с таким названием открылась 2 февраля в стенах художественной галереи "УГЛЪ".

На выставке представлены работы художников И.Н. Потехина, С.Н. Колоярского, В.П. Кузнецова и М.А. Требогановой.

Родственники художников с любовью рассказывали о их жизни и творчестве. Посетители могут увидеть портреты друзей и родных художников, картины, изображающие тяжелые послевоенные годы, быт того времени.

Потехин Иван Николаевич - угличский художник-краевед,внес большой вклад в культурное наследие нашего края : изображал на картинах исчезающие памятники архитектуры, писал статьи в местную газету, пропагандировал интерес к истории края среди угличан. Произведения художника хранятся в музеях Углича и Ярославля, а также в Государственно-историческом музее Москвы.

Колоярский Сергей Николаевич-учитель многих талантливых живописцев и графиков. Известность ему принесли его ученики: А. Есин, В. Кожевников, Г. Чистяков, В. Кузнецов, работы которого также представлены в зале.

Требоганова Маргарита Алексеевна - живописец, общественный деятель:"Каждая картина имеет свою судьбу. Талант неистребим. Картины- это свидетельство времени, наследие, настоящая правда жизни"

На выставке можно увидеть портреты друзей и родных , картины, изображающие тяжелые послевоенные годы и быт того времени.

Выставка продлится до конца февраля.

Посещение по предварительной заявке: тел. 89261291090

ТИЦ Углич

 

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