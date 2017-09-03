«Вместе против террора» акция с таким название прошла в Ярославле в День солидарности в борьбе с терроризмом

В Ярославле в День солидарности в борьбе с терроризмом прошла акция «Вместе против террора»

​3 сентября в День солидарности в борьбе с терроризмом в ярославском парке «Юбилейный» прошла акция «Вместе против террора». Эта дата связана с трагическим событиям, которые в сентябре 2004 года произошли в Беслане.

В Ярославле посвященное ей мероприятие с максимальным привлечением общественности и представителей силовых структур региона было организовано Управлением Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области и региональным Правительством.

– Здесь собрались люди не равнодушные не только к трагедии, случившейся 13 лет назад, но и ко всем терактам, произошедшим в Российской Федерации и в мире, – сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. –. Только вместе мы можем противостоять террору. Очень важно, что среди нас много юных ярославцев, которым еще предстоит выбрать свой жизненный путь. Сегодня они смогут узнать много нового о том, как обеспечить собственную безопасность, о работе различных силовых ведомств, сотрудники которых каждый день стоят на страже нашей безопасности и защищают нашу Родину. Благодарю всех, кто пришел сюда и принял участие в акции, выразив тем самым свое отношение к террору.

В рамках мероприятия жителям и гостям города продемонстрировали образцы вооружения и специальной техники, применяемой подразделениями ФССП России, МВД России, ФСИН России, МЧС России и Ярославской таможни. Сотрудники силовых структур приняли участие в показательных выступлениях, продемонстрировали мастерство и профессиональные навыки. На специальной площадке звучали взрывы и выстрелы, работали кинологи с собаками. Ярославские казаки продемонстрировали флансировку шашкой и угостили всех желающих кашей и чаем.

Также гости могли проехать на интерактивном трамвае, где была размещена тематическая фотовыставка, примерить спецсредства защиты и попробовать с помощью смотрового зеркала проверить вагон трамвая на наличие взрывчатых веществ и подозрительных предметов.

В завершение акции в память о погибших ярославцы отпустили в небо белые воздушные шары.