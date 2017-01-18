В коммунальных квитанциях за февраль исчезнет строка «общедомовые нужды»

ОДН по-новому. В коммунальных квитанциях за февраль исчезнет строка «общедомовые нужды».

Однако вырастит сумма за ремонт и содержание.

С нового года плата за ОДН будет взиматься по нормативу, установленного для каждого дома конкретно.

К этому призывает постановление председателя правительства России Дмитрия Медведева, которое вступило в силу 1 января. О нововведении в коммуналке Александра Панкратова.

В зале для заседаний Ярославской областной Думы сегодня было жарко. Яблоком раздора на встрече парламентариев и представителей управдомов стали новые правила начисления ОДН. Согласно постановлению председателя российского правительства Дмитрия Медведева, с 1 января текущего года расходы на оплату коммунальных ресурсов, которые потребляются при содержании общего имущества в многоквартирном доме, будут включены в плату за содержание и ремонт жилого помещения. Причем, исчисляться они будут по нормативу. Для каждого дома индивидуально.

Согласно постановлению, жители многоквартирных домов на общих собраниях смогут самостоятельно устанавливать размер платы за ОДН и она не может превышать нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды. Представители Управляющих компаний от нововведений в ужасе.

- Мы даже не можем им сказать четко, что такое ОДН, что такое норматив. Мы с вами сидим и путаемся в понятиях,- говорит Ульяна Перемышленникова, представитель управляющей компании

И их реакция понятна. Неправильное начисление коммунальных услуг для управляющих компаний теперь чревато штрафом. В размере до 50 процентов от соответствующей суммы. Однако появляется стимул контролировать потребление ресурсов на общедомовые нужды. Проблема есть и в организации самих собраний, жалуются представители УК. Власть в этот вопросе категорична.

- Я не признаю таких формулировок — у кого-то 300, у кого-то 500 домов. И что, невозможно провести собрание? Мы видим и фиксируем отсутствие работы управляющих компаний с собственником,- говорит Андрей Лукашов, директор департамента жилищно-коммунального комплекса ЯО

Какой будет квитанция на ближайший месяц — пока неясно. Но ярославские парламентарии настаивают на одном — цифра в квитанции возрасти не должна. Сегодня же было решено выйти с инициативой на уровень федерации с просьбой отсрочки исполнения нововведения.

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