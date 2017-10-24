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В Музыкальной школе в концертном зале состоялся концерт проекта «Её величество музыка»

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концерт проекта «Её величество музыка»

21 октября 2017 года  в концертном зале состоялся замечательный концерт проекта «Её величество музыка»

Перед зрителями выступил девичий вокальный ансамбль из детской школы искусств №1 им. Мусоргского  города  Твери "Небесные ласточки".

Лауреат международных конкурсов, стипендиат международного благотворительного фонда В.Спивакова. 

В концерте проекта «Её величество музыка» прозвучали  классические произведения, шлягеры  прошлых лет.

Зрители с удовольствие подпевали ансамблю, когда звучала песня  "Качели" композитора Крылатова. Также  зрители с наслаждением слушали преподавателя ДШИ г. Твери, вокалистку Марию Варламову (сопрано) - ученицу Галины Вишневской. Она исполнила  три романса: Георгия Свиридова "Вербочки",  Михаила Глинки "Жаворонок", Александра Варламова "Ты не пой, душа-девица"

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