21 октября 2017 года в концертном зале состоялся замечательный концерт проекта «Её величество музыка»
Перед зрителями выступил девичий вокальный ансамбль из детской школы искусств №1 им. Мусоргского города Твери "Небесные ласточки".
Лауреат международных конкурсов, стипендиат международного благотворительного фонда В.Спивакова.
В концерте проекта «Её величество музыка» прозвучали классические произведения, шлягеры прошлых лет.
Зрители с удовольствие подпевали ансамблю, когда звучала песня "Качели" композитора Крылатова. Также зрители с наслаждением слушали преподавателя ДШИ г. Твери, вокалистку Марию Варламову (сопрано) - ученицу Галины Вишневской. Она исполнила три романса: Георгия Свиридова "Вербочки", Михаила Глинки "Жаворонок", Александра Варламова "Ты не пой, душа-девица"
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