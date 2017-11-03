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Дворец Культуры

В Мышкине прошел форум «Ярославский управдом»

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В Мышкине прошел форум «Ярославский управдом»

Не формальные встречи, а живой диалог - в Мышкине прошел форум «Ярославский управдом»

В регионе завершается серия форумов «Ярославский управдом».

Они прошли уже практически во всех районах области. Финал марафона - встреча с общественностью Ярославля. Она состоится 14 декабря. Однако, уже можно говорить об итогах.

Например, в Угличе после форума «Ярославский управдом» почти всему городу сделали перерасчет по ОДН. 

Главная цель форумов - активизировать жителей, чтобы они включились в работу по управлению многоквартирными домами, отмечают в Правительстве региона. Но есть и другие задачи.

«Так же на форумах мы даем консультации об изменении законодательства, чтобы граждане разбирались в той сложной перипетии событий, которые происходят в нашей стране», - отметил Олег Бойченко - заместитель Департамента государственного жилищного надзора Ярославской области.

Форум «Ярославский управдом» прошел и в Мышкинском районе. Начали разговор с того, что уже осуществили. Установка приборов учета, капитальный ремонт, работы, выполненные по программе «Решаем вместе». На форуме у мышкинцев была возможность задать самые наболевшие вопросы. Практически все они связаны со сферой ЖКХ. Кроме того, местные жители рассказали о своем опыте совместной работы с управляющими компаниями.

«У нас регулярно проводится промывка, опрессовка, мы заменили нынче окна на пластиковые, отремонтировали цоколь, отремонтировали, восстановили забор», - рассказала Галина Бойцова - председатель ТСЖ.

«Советы многоквартирных домов становятся реальной силой. Жители, в том числе, узнали не только о том, что можно сменить управляющую компанию, которая плохо работает, но еще и как это сделать», - отметила Елена Скоробогатова - директор Департамента государственного жилищного надзора Ярославской области.

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