В Музее городского быта XIX века презентовали новую дегустационную программу "Забытая кулинарная книга"

В Музее городского быта прошла презентация новой гастрономической программы "Забытая кулинарная книга" для представителей туристической сферы Углича.

Во время программы гости побывали на товарной площади XIX-ХХ веков, узнали чем отличалось меню прислуги от меню купцов и дворян, какие угощения ставили на праздничный стол, а также познакомились с множеством кулинарных рецептов того времени из книги "Подарок молодым хозяйкам или средства к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве " Елены Молоховец.

Автор сборника свято верила в то, что именно эта книга поможет молодым хозяйкам избежать бытовых конфликтов и развить крепкие семейные отношения.

Отличительной особенностью книги является точное, а не примерное, указание количества используемых ингредиентов. «Подарок молодым хозяйкам или средства по уменьшению расходов в домашнем хозяйстве» содержит опыт почти двухвековой русской кулинарной истории.

В завершение программы гостей пригласили за стол, отведать угощения, приготовленные по рецептам Молоховец: пирожков с капустой, морковью и огурцами, гречишных блинчиков и блинчиков с творогом, свекольных и картофельных котлет. Всё это можно было запить чаем из самовара или киселем. Пиршество сопровождалось живой музыкой, песнями и танцами.

ТИЦ Углич