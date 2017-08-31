В начале сентября распахнет свои двери обновлённый детский сад «Теремок»

«Теремок» обзавелся надежной крышей

В Угличе завершается ремонт в детском саду «Теремок». Уже в начале осени 120 малышей смогут вернуться в свои группы. Что было и как стало?

- Заменено и сделано практически все. Начиная с окон, которые теперь пластиковые, двери, половое покрытие.

Это сейчас «Теремок» выглядит, как в сказке. А еще несколько месяцев назад интерьеры напоминали, скорее, кадры из фильма-катастрофы. И в таком печальном виде в феврале садик увидел глава региона Дмитрий Миронов. Источником всех бед воспитатели назвали протекающую крышу.

«С учетом средств, выделенных из федерального бюджета, и средств, которые заложены в бюджете области, отремонтируем эту кровлю, чтобы исключить такие вот протечки, в тех помещениях, где находятся дети», - сказал Дмитрий Миронов - временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области.

Почти сразу был найден инвестор, а уже через месяц крышу привели в порядок. Но следы от протечек остались. На них глава региона обратил внимание во время второго визита. Начался косметический ремонт. Переделали все. Преобразились и группы, и актовый зал, и коридоры. Закупили новую сантехнику, частично мебель.

«Это важно и с эстетической точки зрения, и с оздоровительной, когда ребенок приходит в чистое помещение без плесени, без протеков, без влажности, это, конечно, сказывается на его здоровье», - отметила Татьяна Иванова - заведующая детским садом.

Тем более, что этот детский сад посещают ребята с нарушением зрения и малыши из группы риска по туберкулезу. Сейчас остались последние штрихи. Близится к завершению и благоустройство территории.

«Великолепные условия для ребят созданы, никаких нарушений санитарных требований», - заметила Ирина Лобода - директор Департамента образования ЯО.

Планируется, что уже в начале сентября «Теремок» распахнет свои двери.