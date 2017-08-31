  • Церковь дивная. Алексеевский монастырь

  • Церковь Флора и Лавра
  • Угличский Кремль. Набережная
  • Гостиница Москва
  • Угличская ГЭС
  • Новости
  • В начале сентября распахнет свои двери обновлённый детский сад «Теремок»

Сегодня

Морг

Новости региона

  • Угличская рекламно-информационная газета "Шанс"
  • Рекламно-информационаая газета "Шанс"Рекламно-информационная газета «ШАНС».
    Газета бесплатных частных объявлений.
    добавить на Яндекс
Webbankir

В начале сентября распахнет свои двери обновлённый детский сад «Теремок»

Подробности
Просмотров: 16

В угличском детском саду «Теремок» завершается ремонт

«Теремок» обзавелся надежной крышей

В Угличе завершается ремонт в детском саду «Теремок». Уже в начале осени 120 малышей смогут вернуться в свои группы. Что было и как стало?

- Заменено и сделано практически все. Начиная с окон, которые теперь пластиковые, двери, половое покрытие.

Это сейчас «Теремок» выглядит, как в сказке. А еще несколько месяцев назад интерьеры напоминали, скорее, кадры из фильма-катастрофы. И в таком печальном виде в феврале садик увидел глава региона Дмитрий Миронов. Источником всех бед воспитатели назвали протекающую крышу.

«С учетом средств, выделенных из федерального бюджета, и средств, которые заложены в бюджете области, отремонтируем эту кровлю, чтобы исключить такие вот протечки, в тех помещениях, где находятся дети», - сказал Дмитрий Миронов - временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области.

Почти сразу был найден инвестор, а уже через месяц крышу привели в порядок. Но следы от протечек остались. На них глава региона обратил внимание во время второго визита. Начался косметический ремонт. Переделали все. Преобразились и группы, и актовый зал, и коридоры. Закупили новую сантехнику, частично мебель.

«Это важно и с эстетической точки зрения, и с оздоровительной, когда ребенок приходит в чистое помещение без плесени, без протеков, без влажности, это, конечно, сказывается на его здоровье», - отметила Татьяна Иванова - заведующая детским садом.

Тем более, что этот детский сад посещают ребята с нарушением зрения и малыши из группы риска по туберкулезу. Сейчас остались последние штрихи. Близится к завершению и благоустройство территории.

«Великолепные условия для ребят созданы, никаких нарушений санитарных требований», - заметила Ирина Лобода - директор Департамента образования ЯО.

Планируется, что уже в начале сентября «Теремок» распахнет свои двери.

 

Похожие статьи

Добавить комментарий

Спасибо, что нашли время оставить Ваш комментарий.

Защитный код
Обновить

Сегодня в прессе

Афоризм дня

  • Овидий

    Если ты в здравом уме, не мечтай, что верна тебе будет Та, что в объятья твои пала с такой быстротой.

  • Константин Паустовский

    Ожидание счастливых дней бывает иногда лучше этих самых дней.

  • Георг Лихтенберг

    Что мелко в серьезной форме, то может быть глубоко в остроумной.

Свежий анекдот

  • Свежий анекдот N 65934

    Неубранная вовремя гладильная доска автоматически превращается в дополнительный журнальный столик.

  • Свежий анекдот N 65935

    Сестра недавно сломала ногу, пришлось брать в прокат костыли. И вот, стою я на остановке, Жду автобуса, от нечего делать пытаюсь
    понять, как с этими костылями вообще ходить. И тут мимо
    проносится парень, выхватывает у меня сумку, в которой и деньги, и ключи, и телефон, отбрасывает один из костылей и толкает. Я
    подскакиваю, хватаю эти несчастные костыли и с ними подмышкой несусь следом. Лицо этого парня надо было видеть. Он, бедный, так растерялся от моего внезапного исцеления, что даже сумку бросил.