В ноябрьские праздники Угличский кремль приглашает на «Ночь искусств»

В День народного единства 4 ноября Угличский кремль станет площадкой для проведения ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств»

Акция «Ночь искусств» пройдёт под девизом "Искусство объединяет" лейтмотив музейных мероприятий этого дня, посвящен 1080-летней истории Углича и периоду смутного времени.

Детей школьного возраста приглашает галерея "Под Благодатным Покровом" на интеллектуальную игру "Дыхание веков древнего города". На основе настольной игры, выпущенной в июле 2016 года на средства гранта Президента РФ в области культуры и искусства, создана интерактивная программа. Ребята смогут проявить себя, отвечая на вопросы по истории Углича, выполняя интересные задания и участвуя в конкурсах. Начало игры в 12.00. Вход бесплатный.

В обновленной экспозиции Палаты удельных князей угличского кремля в 13.00 начнется лекция-экскурсия «Смута. Беда и преодоление. Воцарение Романовых». Билеты на экскурсию обойдутся всего в 70 рублей.

Вечером в 17.00 в Красной гостиной состоится литературно-музыкальный вечер: «Смута в произведениях живописи из собрания Угличского музея». Прозвучат отрывки из музыкальных и литературных произведений в исполнении угличских музыкантов. В выставочном зале рядом с музыкальной гостиной откроется выставка живописи из собрания музея . Работы художников разных лет раскроют тему угличской истории в Смутное время. Вход на вечер свободный.

Всероссийская культурно-образовательная акция "Ночь искусств" проводится по инициативе Министерства культуры РФ в пятый раз. В акции участвуют музеи, театры, выставочные залы, библиотеки, а также открытые пространства по всей России. Официальные хештеги проекта #ночьискусств, #ночьискусств2017, #artnight, #искусствообъединяет #visituglich.

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