В Палате угличских удельных князей готовят новую экспозицию "Углич в истории государства Российского. XVIII - XIX вв."

Новая экспозиция на втором этаже Палаты удельных князей под названием "Углич в истории государства Российского. XVIII - XIX вв." повествует об Императорской России, жизни и роли провинциального города в истории страны.

В экспозиции представлены портреты представителей династии Романовых и городских купцов, отмечен их вклад в развитие города. Здесь можно увидеть множество вещей того времени: монеты, среди которых иностранные - польские, датские, картины с изображением Углича XVII века, предметы одежды, быта, оружие, фотографии угличан, наградные и памятные знаки.

Куратор экспозиции Куницына Юлия Борисовна:" Каждый музей - это "живой организм" - он развивается, растет, меняется. Также и наш музей в свой юбилейный год дарит угличанам и гостям города новую экспозицию "Углич в истории государства Российского. XVIII - XIV". Экспозиция посвящена Императорской России и где как не в Палате Удельных князей ей разместиться".

Для экспозиции были изготовлены новые стенды, благодаря котором изменился не только внешний вид зала, но появилась возможность по-новому подать экспозиционный материал.

В настоящее время формируется экспозиция первого этажа Палаты удельных князей. Она будет посвящена более раннему периоду истории Углича и России в целом - XV-XVI веку.

Здесь будут описаны личности и заслуги Андрея Большого и Ивана Грозного, представлены археологические находки, предметы орудий и быта, история строительства Свияжской крепости, Смутному времени и многому другому.

Экспозиция второго этажа Палаты открыта для посещения. Экспозиция второго этажа откроется для посещения в начале сентября.

ТИЦ Углич