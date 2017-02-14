В рамках фестиваля "Зимние забавы в Угличе" состоялся I этап Кубка Поволжья по снегоходному спорту

В рамках фестиваля "Зимние забавы в Угличе" состоялся I этап Кубка Поволжья по снегоходному спорту, который на год старше фестиваля и проходит в 12-ый раз

В соревнованиях участвовали 41 человек, в составе 7 команд или личном зачете. Трасса представляет собой замкнутый круг, длиной 9 км, проложенный по пересеченной местности. Также 5 спортсменов соревновались в классе "Super Sport". Лидировали Широков Дмитрий, Вологда - 1 место; Приводнов Олег, Москва -2 место; Сергеев Даниил, Рыбинск -3 место. Чтобы соревноваться в гонке этого класса требовалось быть в первой сотне рейтинга спортсменов сезона 2016 года и сезона 2015 года в гонках на снегоходах согласно информации снегоходного комитета Мотоциклетной Федерации России.

В классе Sport победителями среди 12 спортсменов стали Клименко Роман (Москва) - 1 место; Куклин Павел, Рыбинск - 2 место; Волков Родион, Рыбинск - 3 место.

В классе Renegade главный 1 место занял Чекмарев Сергей из Вологды, а призы за 2 и 3 место остались в Ярославской области у Куклина Антона из Рыбинска и Жуков Артема из Углича. Артем опередил соперника и вырвал 3 место на последних секундах гонки. Самарин Руслан из Ярославля был награжден за 1 место в классе Tourist.

В классе Veteran наилучший результат у Савицкого Сергея из Москвы - 1 место; 2 и 3 место заняли члены клуба Углич ExtremeКрылов Сергей Углича и Грозов Александр из Подольска. Почетным призом отметили Малова Ивана, в связи с технической проблемой он не смог закончить соревнование. В женском заезде выиграла Морозова Анна из команды Explosive Ice, Москва.

Клуб УгличExtreme считается крупнейшим сообществом снегоходчиков регионе и воспитывает третье поколение экстремалов. "Кубок Поволжья" стоит у истоков снегоходческого движения России - через него прошло более 500 спортсменов,некоторые из них стали чемпионами России Клуб УгличExtreme развивает проект «GPS-карта снегоходных маршрутов» за несколько лет многодневных маршевых пробегов удалось базу треков для спутниковых навигаторов, накатать дороги для снегоходов по всей Ярославской области, а так же связать удобными маршрутами наш регион с соседними областями. Второй этап Кубка также пройдет в Ярославской области в городе Рыбинск 11 марта.

Снегоходные соревнования прошли при поддержке Клуба УгличExtreme и лично Малова Ивана Владимировича, Малова Сергея Ивановича и Курдюкова Александра Сергеевича.

ТИЦ Углич