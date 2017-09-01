В рамках программы "Газпром-детям" в Большом селе открылся новый пришкольный стадион

В Большом селе в день знаний можно было встретить медведя-футболиста. Он провел для школьников внеклассные уроки. Почему именно в такой форме?

Яркое солнце и настоящий летний день выдались 1 сентября. Гуляя по Большому селу тут и там, встречаются группы нарядных школьников. В день знаний для них проводят краеведческие экскурсии.

На информативные прогулки ребята отправились после традиционной линейки. Здесь это не новаторство, а норма. Школа в Большом селе традиционно считается одной из лучших в регионе по уровню внеклассной работы и сдачи экзаменов.

- Замечательная школа. По-сравнению со многими другими школами, вот мы ездим на мероприятия, на какие-то у нас очень хорошая школа. Оборудование, учителя, педагоги — все на высшем уровне,- говорит Елизавета Коптилова, ученица 11 класса.

- Последние годы это 100 процентов сдачи и ЕГЭ и ОГЭ и других форм экзаменов все наши дети успешны, мы этому очень рады. Поэтому хорошо поступают в высшие учебные заведения,- говорит Елена Дьячкова, директор МОУ Большесельской средней общеобразовательной школы.

И вполне объяснимо, что в такую школу, когда-то окончившие её родители теперь приводят своих детей.

- Они вдвойне с теплотой относятся к этому учебному заведению. Передают эту теплоту своим детям. Дети соответственно ходят так же с удовольствием в эту школу, так как они уже наслышаны,- говорит Илья Баланин, заместитель председателя правительства Ярославской области- директор департамента финансов.

По-настоящему большим подарком не только для школьников, а для всего села к началу учебного года, стало открытие нового стадиона, построенного по программе «Газпром-детям». По области появится 20 таких площадок. Это стало возможно благодаря личной договоренности временно исполняющего обязанности губернатора ярославской области Дмитрия Миронова с главой «Газпрома».

- Я наблюдал вечером — забор два метра, замок на воротах, а ребятишки уже здесь. Это говорит, что действительно будет востребован,- говорит Владимир Лубенин, глава Большесельского муниципального района Ярославской области.

Николай Замышляев облачается в костюм медведя. Говорит для него это в диковинку - он местный тренер и привык гонять мяч с детьми, но для такого спортивного праздника готов смешно нарядиться.

- У нас никогда такого не было. Для Большого села это очень большое подспорье. Раньше мы занимались на маленькой площадке, а сейчас здесь у нас будет и баскетбольная, футбольная и волейбольная площадка. Так же тренажеры,- говорит Николай Замышляев, методист по спорту Большесельского ДК.

На открытие стадиона собрались сотни человек. Для Большого села — это спортивное чудо. После праздника, компании ребятишек уже остались опробовать новые кольца и ворота.

Место, где построен стадион, в простонародье называется остров. Этот участок земли, почти полностью окружен водой. Когда-то здесь была лодочная станция, и плавали прогулочные катамараны. А теперь, учитывая интерес жителей к спортивному объекту, скоро в реке Юхоть будут плавать баскетбольные, футбольные и волейбольные мячи.