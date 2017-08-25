В селе Клементьево после ремонта открылся Клементьевский сельский клуб

Клементьевский сельский клуб в этом году отпраздновал своё 45-летие, к такой замечательной дате учреждение культуры было отремонтировано

24 августа обновленный сельский клуб распахнул свои двери для жителей и гостей села. У входа в «горячей» печке Главы Угличского МР и Слободского поселения испекли вкусный, сладкий каравай, которым смогли угоститься все желающие.

Праздничный концерт собрал большое количество зрителей, в зале в прямом смысле яблоку негде было упасть.

Клементьевцы получали поздравления и подарки. Конечно же, самыми приятными и долгожданными стали поздравления Главы Угличского муниципального района Курицина Анатолия Геннадьевича и Главы Слободского сельского поселения Смирновой Нины Петровны.

На концерте были вручены Почетная грамота Главы Угличского муниципального района за оперативность и профессионализм, проявленные во время осуществления капитального ремонта Клементьевского сельского клуба Вислапу Вадиму Владимировичу мастеру строительно-монтажных работ ООО «Монтаж коммуникаций и сооружений»

и Благодарственное письмо Главы Слободского сельского поселения за оперативность и профессионализм, проявленные во время осуществления капитального ремонта Клементьевского сельского клуба Полякову Дмитрию Александровичу мастеру строительно-монтажных работ ООО «Монтаж коммуникаций и сооружений».

Творческие подарки клементьевцам подготовили участники художественной самодеятельности МУ «Социально-культурного центра» Слободского сельского поселения.

Выступали на сцене и местные звездочки.

Порадовал зрителей своими фокусами Тарас Радчеко, ему удалось не только повеселить гостей, но и немного испугать.

На сладкое был торт, праздничный вкусный сюрприз, он еще больше поднял настроение и придал сил для лотереи. А силы, несомненно, понадобились. В беспроигрышной лотерее было разыграно более 100 призов, от дорогих и полезных до просто приятных мелочей. Выражаем благодарность спонсорам лотереи СПК «Клементеьво» и ИП Рощин.

Весело, душевно и позитивно прошел праздник открытия клуба после ремонта и его 45-летний юбилей, все получили массу положительных эмоций и заряд энергии. Еще раз с праздником вас, Клементьевцы.

Автор Татьяна Орлова